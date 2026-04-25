Referente de Cali no rebajó de gamín a Risueño tras pelea con Rodallega

La fecha 18 de la Liga Betplay es una de las jornadas definitivas en la competencia local, ya que llegaban varios equipos con chances claras de clasificar a la siguiente instancia de la competencia si lograban sumar de a tres unidades, tal como fue el caso de Independiente Santa Fe.

Sin embargo, la victoria de Santa Fe no fue el único acontecimiento que se robó las miradas en esta fecha, sino lo que ocurrió después entre el estratega, Jonathan Risueño y Hugo Rodallega, quienes difundieron polémicas declaraciones que terminaron llegando hasta un referente de Deportivo Cali, Hamilton Ricard.

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Pasto y Santa Fe se enfrentaron en el Estadio La Libertad en un intenso duelo que dejó como ganador al equipo comandado por Pablo Repetto, el cual tenía la obligación de sumar de a tres unidades para entrar dentro de los ocho mejores de la competencia.

El veterano goleador de 40 años, Hugo Rodallega, aprovechó su intervención ante los medios en la rueda de prensa tras el triunfo ante los 'volcánicos' para enviar un mensaje directo al entrenador de Pasto, el español Jonathan Risueño, por situaciones ocurridas durante el partido.

Según su versión, Risueño incluso utilizó términos despectivos hacia el equipo cardenal. “Con nosotros fue muy irrespetuoso durante todo el primer tiempo... diciendo que nosotros éramos muy malos, que no jugábamos a nada y otras palabras que acá no puedo utilizar”, afirmó.

La situación no quedó ahí y le comenzó a dar la vuelta al FPC, llegando la noticia hasta Hamilton Ricard, entrenador y ex futbolista colombiano que mostró su absoluto respaldo a Rodallega y a todos los jugadores, diciendo que esta actitud de Risueño no aportaba en nada al fútbol y que esa actitud era de un "gamín".

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Risueño le respondió a Hugo Rodallega

Su exigencia de respeto le llegó a Jonathan Risueño que en la rueda de prensa relató lo que pasó y envió un mensaje directo para Hugo Rodallega, “yo no he escuchado aun lo que usted me dice que ha dicho Hugo. Me sorprende que un jugador con la experiencia que tiene él y con todos los partidos que ha jugado no haya entendido que las cosas que pasan en el campo se quedan en el campo”.