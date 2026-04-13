Referente de Colombia calentó la Liga de Naciones y envía advertencia por el liderato

La Selección Colombia dio de qué hablar con el nuevo inicio de la fecha doble de la Liga de Naciones, la cual comenzó con una buena victoria ante Venezuela en el Estadio Pascual Guerrero que le ayuda al equipo a ilusionarse y afianzarse cada vez más en la tabla de posiciones.

El equipo comandado por Angelo Marsiglia logró llevarse tres puntos de oro ante la que era la actual líder del certamen y se volvió a meter en la lucha por la clasificación al Mundial, pero para concretar un buen proceso será importante sumar otro triunfo frente a Chile, tal como lo dio a conocer una de las referentes, Daniela Arias.

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Colombia va con todo por los 3 puntos contra Chile

La Selección Colombia volvió a sumar minutos en la competencia que otorga cupos para el Mundial y lo hizo de buena manera, ya que impuso condiciones en el Estadio Pascual Guerreo al vencer a la 'vinotinto' por un marcador de 2-1.

En la sexta jornada, Colombia recibirá a la Selección de Chile, en un duelo que será determinante en sus aspiraciones dentro del campeonato.

El compromiso se disputará el martes 14 de abril a las 8:00 p. m., nuevamente en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, escenario que ha sido la casa del equipo nacional en esta fase, y Daniela Arias fue clara con respecto al objetivo que se plantearon para el encuentro y el certamen en general, dejando también un mensaje de ilusión para los colombianos.

"Chile lo asumimos con la misma responsabilidad de Venezuela, somos muy cocientes y sabemos que tenemos que sumar puntos, pero también de hacer respetar la casa. Enfocadas en chile, con los pies en la tierra porque ellas también están apretando en la tabla y una victoria las puede poner a soñar porque es una tabla que está apretada".

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Daniela Arias fue critica con las falencias de la Colombia en Liga de Naciones

La 'vinotinto' no cedió terreno tan fácilmente, llegó con la intención de proteger el primer lugar que había ganado con esfuerzo y lograron asustar convirtiendo el primer gol sobre el minuto 10 gracias a un tiro de esquina que ejecutó Deyna Castellanos y que convirtió Verónica Herrera, una falencia bastante grande de la cual habló justamente la defensora colombiana.

"Somos consientes de que nos han hecho goles de pelota quieta y es algo que tenemos que ajustar rápido porque Venezuela ni siquiera había llegado al arco y llegan con una pelota quieta y nos hacen el gol, entonces es de ajustar para que no se nos compliquen los partidos porque esta es una táctica importante, pero vamos a fortalecernos cada día más".