[VIDEO] Jorge Carrascal, irresponsable en Flamengo: torpe expulsión y hay sanción del club

Este fin de semana, el Brasileirao tuvo algunos partidos claves, entre ellos, clásicos importantes como el de Río de Janeiro entre Fluminense vs Flamengo en el Estadio Maracaná. Un choque de colombianos con Kevin Serna en el equipo local, y Jorge Carrascal. Serna fue titular, mientras que Carrascal arrancó como suplente.

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Sin duda alguna, el fútbol brasileño divide muchas pasiones, y en un clásico se ve mucho más notorio. Fluminense vs Flamengo se vieron las caras con realidades similares, pues, los dos tenían chances de meterse en la segunda casilla detrás de Palmeiras. Los rojinegros se llevaron la victoria y están a seis puntos del club paulista con un partido menos.

En Brasil no perdonan tampoco, y Jorge Carrascal quedó retratado en los últimos minutos por una torpe expulsión con la que el colombiano ‘ensució’ su participación. Una jugada innecesaria cuando el partido llegaba al final y que condicionó a Flamengo en los últimos segundos.

LA EXPULSIÓN DE JORGE CARRASCAL ANTES DE COPA LIBERTADORES

Jorge Carrascal entró al campo de juego sobre los 72 minutos. No pudo jugar mucho a lo largo de esos 23 minutos antes de que recibiera la tarjeta roja. Cuando el juego ya se estaba acabando con cinco de agregado, el volante se barrió de atrás y bajó a un rival de manera vehemente.

Cuando Guga buscaba controlar el balón, el volante de Flamengo se deslizó de manera innecesaria cuando el partido llegaba a su final. El colombiano entró con las dos piernas haciendo una tijera a su rival. Por la fuerza y por lo armado que llegó Jorge Carrascal, el juez central tomó la decisión de sacar la roja de manera directa.

Seguramente de haber contactado plenamente al volante de Fluminense, la cosa hubiese sido peor para Guga y para Jorge Carrascal con una sanción mucho más fuerte en el Brasileirao.

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Esta tijera fue similar a la de Luis Díaz en la Champions League que le cayó una sanción de tres fechas. Por ahora, el mediocampista cartagenero de Flamengo no podrá estar en la siguiente jornada del Brasileirao cuando reciban al Bahía en el Maracaná.

LA SANCIÓN QUE LE PONDRÍA FLAMENGO A JORGE CARRASCAL

Esta no es la primera ocasión en la que Jorge Carrascal sale expulsado en el fútbol brasileño con el Flamengo. El volante de la Selección Colombia ya había recibido la expulsión en el duelo de la Supercopa de Brasil contra Corinthians. En ese momento, el club rojinegro no le perdonó esa roja a Carrascal.

En aquel momento, Jorge Carrascal, además de recibir la tarjeta roja contra Corinthians fue penalizado por parte de Flamengo con una sanción económica. Ahora, el club está pensando en volver a sancionar al jugador con otra multa que deberá pagar.

Habrá que esperar qué decisión tomará Flamengo para el duelo de Copa Libertadores justo después de la expulsión en el Brasileirao. El club también podría dejarlo afuera del torneo internacional en la segunda fecha como consecuencia de esa torpe roja.

¿CUÁNDO VOLVERÍA A JUGAR JORGE CARRASCAL CON EL FLAMENGO?

Todavía no hay nada certero en el sentido de alguna sanción para el partido de la Copa Libertadores en la segunda fecha del torneo internacional. Flamengo enfrentará en Río de Janeiro al Deportivo Independiente Medellín y ahí podría estar el colombiano, dado que la sanción la debe pagar en el Brasileirao.

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Jorge Carrascal podría jugar en ese encuentro frente al Deportivo Independiente Medellín en la Copa Libertadores. El cartagenero podrá ser de la partida en Copa Libertadores. Sin embargo, en el Brasileiaro se perderá el duelo ante el Bahía y regresaría contra el Atlético Mineiro. Antes afrontará la Copa Do Brasil frente al Vitoria.