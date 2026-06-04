Referente de Nacional identificó al culpable de perder la final de ida ante Junior

Se disputó de manera oficial la primera final de la Liga Betplay, en donde Junior de Barranquilla sorprendió de gran manera en el Romelio Martínez y se terminó llevando una importante ventaja en el marcador global, ya que ganó 3-0.

Lea también Canal RCN transmitirá gratis 35 partidos del Mundial en YouTube

Los protagonistas de la noche fueron Luis Fernando Muriel y Bryan Castrillón, autores de los goles, pero quien también se robó todas las miradas fue Juan Manuel Rengifo, quien no estaba en su mejor noche, pero aún así recibió el respaldo de una gran figura del 'verde paisa' como lo es Víctor Hugo Aristizábal.

Aristizábal defendió a Rengifo tras perder la final de ida ante Junior

El equipo comandado por Alfredo Arias dio un contundente golpe en la final de al Liga Betplay de apertura 2026, ganando por una amplia diferencia de 3-0 que dejó todas lasa miradas puestas sobre Diego Arias y su equipo.

Nacional decepcionó de gran manera y, a pesar de haber salido al terreno de juego con lo mejor de lo mejor que hay en la plantilla, no logró nunca implantar la idea de juego que se había trabajado y cumplir con los objetivos.

Lea también Daniel Muñoz dejaría la Premier: gigante de Italia lo ficharía de manera urgente

Diego Arias salió decepcionado, pero quien también fue el centro de criticas terminó siendo el joven canterano, Juan Manuel Rengifo, quien no pasó por su mejor noche. Aún así, recibió el apoyo de una importante figura de Nacional, Víctor Hugo Aristizábal, quien dijo que todo el peso no debía recaer sobre él y que se tenían que buscar otras maneras de hallar un juego efectivo.

"¿Quién guía a Rengifo? No lo busquen para que él se encargue del partido porque no es la figura del equipo. Él es un joven que juega muy bien el fútbol, pero no le den esa responsabilidad porque parecía que solo lo buscarán a él incluso cuando sabían que no estaba en una buena noche".

Diego Arias fue crítico con Nacional tras perder contra Junior

El encuentro finalizó con un marcador de 3-0 que dejó bastante pensativo a Diego Arias, quien reconoció que no hicieron las cosas bien y que se complicaron principalmente en el ritmo de la primera parte, pero analizaron todos los errores para corregirlos de cara al partido de vuelta.

"El primer tiempo nos costó entrar al partido y sabíamos que en las perdidas ellos nos iban a intentar atacar rápido. Nos costó reaccionar en las perdidas y permitimos transiciones donde fueron peligrosos. Debemos crecer aprender de ahí y recuperarnos rápido para el partido de lunes con toda nuestra gente y mantener la ilusión que tenemos viva para este campeonato".