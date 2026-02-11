Referente de Santa Fe no se guardó nada tras su sorpresiva salida

El mercado de fichajes en el Fútbol Profesional Colombiano se sigue moviendo de la mejor manera e Independiente Santa Fe ha sido uno de los principales protagonistas, tanto en la plantilla masculina como en la femenina.

Las 'leonas' han anunciado un par de incorporaciones nuevas para la temporada 2026 de la Liga BetPlay, en donde contarán incluso con dos refuerzos de la cantera. Sin embargo, también se tuvieron que despedir de una gran referente como lo es Camila Reyes, quien dio por finalizado su vínculo con el cuadro 'cardenal' y reveló el por qué de esta inesperada decisión.

Camila Reyes habló tras su salida de Santa Fe

La bogotana de 23 años y capitana de Santa Fe estaría lista para dar un salto al exterior por primera vez en su carrera como futbolista profesional tras haberlo dejado todo con la camiseta de las 'leonas' durante más de tres años en donde jugó torneos nacionales e internacionales.

Vancouver Rise FC es el equipo que le dio la oportunidad a la colombiana para debutar en el fútbol internacional. El cuadro 'cardenal' se despidió de su capitana con un sentido mensaje a través de redes sociales en donde los hinchas también comenzaron a dejar agradecer por todo lo que hizo con la '10' santafereña.

Camila Reyes no se podía ir sin despedirse del club que le dio tantos títulos, goles y alegrías, por lo que le dejó un mensaje de agradecimiento a todos los hinchas y les explicó el por qué de esta drástica decisión que la terminaría beneficiando en su carrera profesional en busca también de quedarse con un cupo en la Selección Colombia.

"Quiero agradecerles a los hinchas porque dejaron una huella muy importante en mi corazón. Me motivó llegar a Vancouver porque es una liga en donde no hay muchas colombianas y sudamericanas. Es un fútbol diferente, una apuesta diferente en donde sabemos que hay jugadoras muy top a nivel mundial y es una a liga que va teniendo un crecimiento muy importante. Le quise apostar a algo nuevo que me va a ayudar a impulsar mi carrera en el exterior. Voy para el actual campeón y es una responsabilidad muy grande".

¿Cuántos títulos ganó Camila Reyes con Santa Fe?

Con el conjunto 'cardenal' alcanzó un título de Liga en 2023 y, gracias a su buen momento, ha sido convocada en varias oportunidades a la selección Colombia, lo que reafirma que es una de las jugadoras más importantes del país.