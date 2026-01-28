Referente de Santa Fe ya tiene nuevo equipo: llegó a Canadá

Los futbolistas colombianos se siguen robando el protagonismo en el mercado de fichajes alrededor del mundo y en esta ocasión llegó el turno del fútbol femenino, siendo la liga de Canadá la que le sigue apostando al talento de las jugadoras 'cafeteras'.

En Estados Unidos ya hay figuras importantes de la Selección Colombia como Leicy Santos y junto a ella se sumará otra de sus compañeras de la 'tricolor' y con paso por Independiente Santa Fe, Camila Reyes, quien fue anunciada como nuevo refuerzo de Vancouver Rise FC.

Vancouver confirmó el fichaje de Camila Reyes

Camila Reyes se ha convertido en una de las mediocampistas con mayor recorrido y calidad en el Fútbol Profesional Colombiano, habiendo pasado ya por distintas categorías de la Selección Colombia y siendo una alternativa clara para las convocatorias en la 'tricolor' de mayores.

La bogotana de 23 años y capitana de Independiente Santa Fe estaría lista para dar un salto al exterior por primera vez en su carrera como futbolista profesional tras haberlo dejado todo con la camiseta de las 'leonas' durante más de tres años en donde jugó torneos nacionales e internacionales.

Vancouver Rise FC es el equipo que le dio la oportunidad a la colombiana para debutar en el fútbol internacional. Santa Fe se despidió de su capitana con un sentido mensaje a través de redes sociales en donde los hinchas también comenzaron a dejar agradecer por todo lo que hizo con la camiseta 'cardenal'.



¿Cuántos títulos ganó Camila Reyes con Santa Fe?

Con el conjunto 'cardenal' alcanzó un título de Liga en 2023 y, gracias a su buen momento, ha sido convocada en varias oportunidades a la selección Colombia, lo que reafirma que es una de las jugadoras más importantes del país.