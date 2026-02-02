Refuerzo de América está próximo a aterrizar en Cali

América y David González están a punto de recibir dos importantes noticias en cuanto a refuerzos para la presente temporada, un hecho que beneficiará deportivamente al club, aunque en el inicio de la competencia no lo han hecho nada mal, manteniendo un invicto de tres partidos en los que no conoce la derrota y que le permiten estar parcialmente dentro de los ocho mejores equipos de la competencia.

Sin embargo, no está de más recibir una nueva ayuda y más si de goles se trata, ya que todo parece indicar que Rodrigo Holgado aterrizaría en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón para arreglar su vínculo con el cuadro 'escarlata' y seguir sumando minutos en la temporada 2026 tras el levantamiento de la sanción que le impuso la FIFA.

Rodrigo Holgado seguiría siendo jugador de América

FIFA abrió una investigación motivada por una denuncia sobre la elegibilidad de los jugadores. La acusación central fue que la Federación de Fútbol de Malasia (FAM) habría presentado documentos manipulados o falsificados para acreditar la nacionalidad de estos futbolistas, incluyendo a Holgado. Esto supuestamente permitió que participaran en la selección pese a no cumplir con los requisitos de nacionalización establecidos por el reglamento de la FIFA.

Tras la respectiva investigación se tomó una drástica decisión disciplinaria que incluyó una suspensión de 12 meses sin poder participar en competencias oficiales, lo que obligó al club escarlata a prescindir de uno de sus delanteros más importantes mientras se resolvía el caso.

Sin embargo, a mediados del mes de enero, se dio a conocer una gratificante noticia para el jugador, David González y todo el equipo, ya que podría volver a jugar gracias al fallo a favor del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Por un momento se habló sobre su posible salida, pero América siempre hizo todo lo posible para retenerlo y parece que funcionó, ya que se dio a conocer que aterrizaría próximamente en el el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. Aún así el traspaso todavía no es confirmado, ya que este sería un primer acercamiento para determinar su futuro.

¿Cuándo fue el último partido de Rodrigo Holgado con América?

La última vez que Rodrigo Holgado estuvo dentro de un terreno de juego con la camiseta de América de Cali fue el 24 de septiembre de 2025, cuando el equipo escarlata se impuso 2-0 frente a Deportivo Pasto por la tercera fecha de la Liga BetPlay 2025-II antes de quedar fuera de actividad debido a una sanción impuesta por la FIFA que lo mantuvo alejado de las canchas hasta que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) falló a su favor en enero de 2026.