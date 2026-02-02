Calendario oficial de Colombia en el Sudamericano Sub-20

Este 2026 arrancó con todas las emociones del fútbol, tanto masculino como femenino. Y, es que no es para menos en medio de un año en el que habrá Mundial de mayores de hombres en junio y que también habrá Copa del Mundo Sub-20 para las mujeres.

A partir de febrero, la Selección Colombia Sub-20 encarará el Sudamericano en Paraguay con la necesidad de sellar la clasificación a un nuevo Mundial que espera dar de qué hablar en busca de conseguir el título mundialista. Carlos Paniagua ya sabe lo que es jugar finales con la Sub-17 en India 2022 y espera hacerlo con la categoría juvenil.

La Selección Colombia quedó en el Grupo A después del sorteo del Sudamericano Sub-20 enfrentando a Chile, Venezuela, Uruguay y Paraguay, una zona compleja, pero por fortuna evitará a dos cocos grandes de Sudamérica como lo son Argentina y Brasil.

EL CALENDARIO OFICIAL DE LA SELECCIÓN COLOMBIA EN EL SUDAMERICANO SUB-20

Para esta nueva edición de un Sudamericano Femenino Sub-20, Carlos Paniagua convocó a jugadoras de mucha experiencia, pese a la corta edad. Entre ellas, a Luisa Agudelo, Jimena Ospina, María José Torres, Juana Ortegón, Mariana Silva, Isabella Díaz, Maithé López y Nikol Rojas.

Con una base de jugadoras que ya han tenido oportunidades de vestir la camisa de la Selección Colombia en múltiples Sudamericanos de las categorías prejuveniles y juveniles, Carlos Paniagua espera dar golpes en los primeros partidos para estar tranquilo en la clasificación a las fases finales.

El calendario de Colombia arranca de la mejor forma, dado que deberá descansar en la primera jornada. Es mejor tener fecha libre en el primer día que en la última cuando se juegan la clasificación. Así las cosas, este será el recorrido en Asunción, Paraguay:

Fecha 1

Fecha: viernes 6 de febrero

Partido: Colombia vs Chile

Hora: 4:00 PM (Hora Col)

Lugar: Estadio Emiliano Ghezzi, Asunción

Fecha 2

Fecha: Domingo 8 de febrero

Partido: Colombia vs Venezuela

Hora: 4:00 PM (Hora Col)

Lugar: Estadio Luis Alfonso Giagni, Villa Elisa

Fecha 3

Fecha: martes 10 de febrero

Partido: Colombia vs Uruguay

Hora: 4:00 PM (Hora Col)

Lugar: Estadio Emiliano Ghezzi, Asunción

Fecha 4

Fecha: jueves 12 de febrero

Partido: Colombia vs Paraguay

Hora: 4:00 PM (Hora Col)

Lugar: Estadio Luis Alfonso Giagni, Villa Elisa

¿CUÁNTAS SELECCIONES IRÁN AL MUNDIAL SUB-20?

En medio de un año con Sudamericano Sub-20 y Mundial de la categoría, las selecciones aspiran llegar a instalarse en el certamen mundialista. Para ello, en Sudamérica, buscan sellar la clasificación a las fases finales del certamen continental.

Para ello, clasificarán tres selecciones de cada grupo, se jugará un hexagonal final y las primeras cuatro selecciones que sumen la mayor cantidad de unidades, sellarán la participación en el Mundial de la categoría en 2026.

La Copa del Mundo tendrá la participación de 24 selecciones, entre ellas, cuatro de Sudamérica. El certamen será en Polonia y arrancará a partir del 5 al 27 de septiembre de 2026.