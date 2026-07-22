Este jueves 23 de julio, Independiente Santa Fe seguirá su recorrido por los torneos internacionales. Eliminados de la Copa Libertadores, el cuadro cardenal quedó en la tercera casilla de su grupo y producto de esa suerte, clasificaron para los Play-Offs de los octavos de final de la Sudamericana.

Los dirigidos por Pablo Repetto completaron la pretemporada de manera exitosa con nueve partidos disputados, seis victorias, un empate y dos derrotas. Además, demostró fortalezas en el ataque con 21 goles a favor dejando a Nahuel Bustos como el goleador con cuatro anotaciones, Alexis Zapata con tres y Hugo Rodallega con dos.

Sin duda alguna, la Copa Sudamericana es el máximo objetivo de Santa Fe, pues, es una de las competencias que ya ha ganado y quieren repetir la historia del 2015 cuando alzaron el trofeo en los lanzamientos desde el punto penal contra Huracán. Para este debut en el certamen internacional, el club entregó novedades.

LAS BUENAS NOTICIAS PARA INDEPENDIENTE SANTA FE VS CARACAS

Uno de los aspectos que había que Pablo Repetto debía revisar es nada más ni nada menos que el de las bajas y altas de un equipo que solo se ha armado con Kevin Balanta como el único fichaje. Repetto recibió una gran noticia con la recuperación de una única duda que tenían de cara al choque de Copa Sudamericana.

De acuerdo con información de Miguel París, para este encuentro entre Santa Fe y Caracas en el Estadio El Campín, los colombianos recuperaron a Christian Mafla que ya regresó a la actividad superando la lesión sufrida en la segunda semifinal de la Liga BetPlay 2026-I.

Afortunadamente, el lateral izquierdo podrá ser de la partida, así como también lo ha hecho en la pretemporada sumando regularidad en los últimos amistosos. El departamento médico se actualiza y la única baja por lesión es la de Juan Sebastián Quintero que se perderá lo que queda del segundo semestre.

En ese orden de ideas, sacando a Juan Sebastián Quintero, Pablo Repetto tendrá a su disposición a toda la base del 2026-I que era una de las grandes prioridades del entrenador uruguayo para este segundo semestre.

KEVIN BALANTA NO JUGARÍA CONTRA CARACAS

El viernes 17 de julio, Kevin Alexander Balanta Lucumí, hasta ahora el único fichaje confirmado para el segundo semestre en Santa Fe se unió a la pretemporada cardenal para preparar este vibrante duelo de la Copa Sudamericana contra Caracas.

Sin embargo, todo parece indicar que el estreno del defensor central, o volante de primera línea no será en este primer partido de la Copa Sudamericana y podría apuntar o para enfrentar a Águilas Doradas en el estreno de la Liga BetPlay o en la vuelta en Barquisimeto. La idea es que Kevin Balanta pueda sumar más entrenamientos y que pueda recuperarse físicamente.

Santa Fe no quiere poner en riesgo a ninguna de sus fichas, especialmente en estos momentos cuando arrancarán las competencias de la Liga BetPlay, Copa BetPlay y Copa Sudamericana. Kevin Balanta tendrá que acondicionarse y estar en óptimas condiciones.

SANTA FE TENDRÍA LISTO SU SEGUNDO FICHAJE PARA EL 2026-II

Kevin Balanta no será el único fichaje de Santa Fe a lo largo de este segundo semestre de la Liga BetPlay. La idea es poder armarse en los costados tras la salida de Edwin ‘Shirra’ Mosquera y buscan a un extremo para cubrir esa baja del chocoano.

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Todo parece indicar que el nuevo fichaje por parte de Santa Fe sería Andrés Amaya. El oriundo de Barrancabermeja había hecho parte de los entrenamientos del club bogotano en anteriores pretemporadas y esta o ha sido la excepción. El extremo que pasó por Internacional de Porto Alegre y Belgrano de Córdoba espera ser inscrito.

Andrés Amaya ya entrena con la ‘22’ de Edwin Mosquera y todo parece que el extremo sería el segundo fichaje por parte de Santa Fe para afrontar las tres competencias que tienen por delante.