Santa Fe ofertó por un extremo de la Liga BetPlay

Independiente Santa Fe continúa buscando refuerzos para el segundo semestre de 2026 y uno de los puestos que pretende fortalecer es el de extremo, tras las salidas de Yéicar Perlaza, quien fichó por Atlético Nacional, y Edwin 'Shirra' Mosquera, nuevo jugador de Universidad Central de Venezuela.

Santa Fe buscó a Pipe Gómez

En ese contexto, el conjunto cardenal presentó una oferta por Luis Felipe 'Pipe' Gómez, futbolista de 26 años que actualmente pertenece a Once Caldas, según informó el periodista Felipe Sierra.

De acuerdo con la información, el cuadro de Manizales no tiene intención de desprenderse del jugador, por lo que la primera propuesta de Santa Fe no habría prosperado. Sin embargo, no se descarta que el equipo bogotano vuelva a insistir en los próximos días.

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Trayectoria de Pipe Gómez

'Pipe' Gómez es un extremo cartagenero con experiencia en el fútbol colombiano y portugués. A lo largo de su carrera ha vestido las camisetas de Leones de Itagüí, Santa Clara, CD Nacional, Torreense, América de Cali y Once Caldas.

La búsqueda de un atacante por las bandas responde a una de las prioridades del cuerpo técnico encabezado por Pablo Repetto, que pretende reforzar esa zona para afrontar un semestre con varias competencias.

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Hasta el momento, Kevin Balanta ha sido el único fichaje oficial de Santa Fe para el segundo semestre. El jugador de 29 años llegó para aportar como mediocampista de primera línea y también como alternativa en la defensa central.

Mientras avanza el mercado de fichajes, el cuadro cardenal continúa evaluando opciones para completar su plantilla. Con la Liga BetPlay, la Copa Sudamericana y la Copa BetPlay en el calendario, la dirigencia espera concretar nuevas incorporaciones antes del cierre del periodo de transferencias.