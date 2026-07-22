Santa Fe ya tendría extremo: jugó en Argentina y Brasil, y tiene proceso de Selección Colombia

Independiente Santa Fe continúa ajustando su plantilla para el segundo semestre de 2026 y todo indica que ya tendría lista una nueva alternativa para el ataque, pues Andrés Amaya, extremo de 25 años, ya trabaja con normalidad bajo las órdenes de Pablo Repetto, y se perfila para ser inscrito oficialmente en la nómina cardenal.

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En los últimos entrenamientos, Amaya fue visto portando la indumentaria con el dorsal 22, número que hasta hace poco pertenecía a Edwin 'Shirra' Mosquera, quien dejó el club para fichar por Universidad Central de Venezuela. Ese detalle alimenta la expectativa sobre su inminente registro para la competencia oficial.

Aunque el futbolista ya tenía vínculo contractual con Santa Fe desde hace un tiempo, nunca había sido inscrito para disputar partidos oficiales. Ahora, tras volver de un préstamo y superar una lesión, todo apunta a que finalmente hará parte del plantel profesional.

De concretarse su inscripción, Amaya se convertirá en la segunda cara nueva del cuadro bogotano para el segundo semestre de 2026. El primer refuerzo confirmado fue Kevin Balanta, quien llegó para desempeñarse como defensor central.

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Andrés Amaya sería inscrito por Santa Fe

El santandereano nació en Barrancabermeja y debutó como profesional en 2017 con Atlético Huila. Posteriormente pasó por el equipo B de Internacional de Porto Alegre, regresó al conjunto opita y más adelante continuó su carrera en Belgrano de Córdoba, Deportivo Pasto y Fortaleza, club en el que sufrió la lesión de la que ya se encuentra recuperado.

A lo largo de su trayectoria, Amaya ha disputado cerca de 150 partidos y registra 19 goles. Además, el extremo integró procesos de Selección Colombia en categorías juveniles.

Santa Fe necesitaba reforzar las bandas ofensivas tras las salidas de Yéicar Perlaza y Edwin Mosquera. Si bien la dirigencia continúa explorando el mercado, la presencia de Amaya representa una solución inmediata para ampliar las alternativas de Pablo Repetto.

El mercado cardenal todavía permanece abierto. La dirigencia no descarta incorporar más jugadores antes del cierre de inscripciones, teniendo en cuenta que el equipo afrontará durante este semestre la Liga BetPlay, la Copa BetPlay y la Copa Sudamericana, competencias en las que buscará ser protagonista.