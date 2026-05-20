Repetto pone a soñar a los hinchas de Santa Fe: "estamos en la pelea en los dos"

El equipo cardenal logró un esperanzador resultado en Copa Libertadores, Santa Fe ganó 2-1 a Platense, a falta de una jornada del todos contra todos de la fase de grupos, Pablo Repetto habló el término del juego y dejó un mensaje para los hinchas del club.

Repetto va por todo y solo cree en el esfuerzo de su Independiente Santa Fe

El entrenador fue sincero, comenzó hablando de las dificultades que tiene para aguantar el físico en las últimas jornadas del semestre, enfrenta la posibilidad de avanzar de ronda en el próximo juego contra Peñarol y la posibilidad de eliminar a Junior en semifinales y clasificar a la gran final del Campeonato local: "Estamos dando todo, hasta lo último".

El partido fue favorable para los bogotanos, superado en pocas facetas del juego, y al preguntarle por los cambios del uruguayo: "Buscamos frescura, entraron todos los jugadores con buen pie, en ese momento que habíamos hecho el gol, ellos como que nos estaban dominando, creo que fue el mejor momento de ellos, después de los nuestros o 10 minutos, creo que los cambió".

El DT de 52 años aseguró que el equipo tuvo para no sufrir el encuentro: "Hay dos o tres jugadas que tenemos para aumentar la diferencia y nos hubieran dado tranquilidad en el partido, pero bueno, independientemente de eso, lo terminamos en cierta forma sufriendo, independiente que no tuvo una chance clara de eso".

Repetto confía en Santa Fe: "estamos en la pelea en los dos"

El pésimo antecedente de perder puntos en los últimos minutos del partido: rondó el estadio Nemesio Camacho El Campín: "Te meten la pelota en el área y nos había pasado antes, no pasó con Corinthians, con Peñarol fue algo parecido que nos había imposibilitado de ganarlo. Entonces también ese temor, el temor de que tenemos de la última chance y que no te generen una jugada aislada un gol, cuando desde nuestro punto de vista queremos ganar".

El entrenador de los cardenales reveló sus planes próximos: "Nos quedan los últimos partidos para lograr los objetivos máximos que nosotros queremos". El uruguayo ha asegurado que la lucha por ambos partidos

Santa Fe ha logrado la curva ascendente en la recta final de campeonato, el entrenador es consciente de eso y confía en dar la batalla en los dos frentes: "Nos queda pensar en el partido revancha, para poder pelear por jugar la final y después pensaremos nuevamente en la Copa que si sacamos un resultado y nosotros podemos ganar en Montevideo y podemos acceder al objetivo, así que estamos en la pelea en los dos, pero dejando todo lo que tenemos, todo el último esfuerzo con muchas ganas, con mucha actitud de los jugadores".