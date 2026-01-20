Independiente Santa Fe ya tuvo su debut en la Liga BetPlay 2026-I, el equipo rojo de la capital del país usó una nómina alterna y terminó empatando 1-1 contra Águilas Doradas en el Estadio El Campín, conjunto que recordemos jugará este miércoles 21 de enero el partido de vuelta de la Superliga contra Junior de Barranquilla, serie que va empatada a un gol.

El equipo dirigido por el técnico Pablo Repetto no solo tiene estos desafíos en esta temporada sino también tendrá la participación en la Copa Libertadores del 2026, un reto mayúsculo donde el estratega uruguayo espera sumar más refuerzos para afrontarla de la mejor forma.

Un nuevo defensor central, la prioridad de Santa Fe en el mercado

De acuerdo con información del periodista Julián Capera de ESPN, Pablo Repetto tiene como prioridad sumar un nuevo defensor central a su plantilla, donde el colombiano Brayan Ceballos (24 años) que milita en el New England Revolution de la MLS, es el primero en el radar.

La fuente indica que de no lograr la transferencia del defensor caleño irían por el uruguayo Emiliano Velásquez, zaguero central de 31 años que actualmente defiende los colores del Danubio FC de su país, jugador que está tasado actualmente en 300 mil euros, una cifra mucho menor a la del defensor colombiano que vale 1.8 millones de euros, según datos de Transfermarkt.

Santa Fe podría incluso sumar un jugador más en otra posición

Repetto tiene hasta el 31 de enero para inscribir los 25 jugadores que exige la Dimayor para las competencias de este 2026, por eso, si le llega a alcanzar el tiempo y después de concretar la llegada del defensor central, podría pensar en incorporar un nuevo extremo, sabiendo que Santa Fe tuvo las bajas de Marcelo Meli y Harold Santiago Mosquera.