Repetto se la juega en Libertadores y Liga: “Van a marcar el rumbo del semestre”

Sin duda alguna, el calendario de Independiente Santa Fe se complicará cada vez más por las obligaciones que tiene el club en la Copa Libertadores y en la Liga BetPlay para esta fecha definitiva del rentado local. Ganarle a Internacional de Bogotá dejaría al cuadro cardenal clasificado y tendrá un final de temporada más intenso.

Este duelo ante Internacional de Bogotá no puede descuidar la responsabilidad de la Copa Libertadores en medio de una semana en la que Santa Fe enfrentará a Platense en Argentina y recibirá a Corinthians en El Campín. Pablo Repetto lo sabe y necesita recuperar jugadores y con la ilusión intacta, sacar resultados ideales.

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La Copa Libertadores es uno de los grandes objetivos de la temporada para Santa Fe, pero, infortunadamente, apenas tienen una unidad y perder ante Platense podría empezar a significar una eliminación prematura si Corinthians supera a Peñarol. En ese orden de ideas, los brasileños se escaparían con nueve puntos y los argentinos serían segundos con seis puntos. La distancia ya sería enorme.

PABLO REPETTO Y EL ANÁLISIS AL CALENDARIO Y LO QUE SE JUEGA SANTA FE

Fiel a la historia de Santa Fe, es una cuestión de creer y de tener fe en que se pueden sacar las cosas en los momentos más adversos. Los cardenales tendrán que enfrentar a Platense, regresar a Colombia para intentar clasificar en la Liga BetPlay y luego afrontar otra vez la Copa Libertadores con Corinthians.

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No será fácil, pero Pablo Repetto afirmó en el aeropuerto antes de viajar a Argentina que, “estamos en instancias decisivas del campeonato y en Copa dos partidos claves que pueden marcar el rumbo del semestre. Con la ilusión intacta sabiendo que dependemos de nosotros. Las ganas de lograr cosas con los jugadores están y ojalá podamos cumplir con eso”.

Si no consiguen el triunfo en Copa Libertadores ni en la Liga BetPlay, el primer semestre se le podría estar terminando a Santa Fe y, a Pablo Repetto lo dejaría en una posición incómoda, dado que lo trajeron por la experiencia que tiene en copas internacionales.

¿A QUÉ JUEGA PLATENSE? PABLO REPETTO ANALIZÓ AL RIVAL

Platense está debutando en la Copa Libertadores y es, sin duda alguna, uno de los máximos objetivos para la institución que quiere hacer una histórica participación. El ‘Calamar’ ya sumó sus primeros tres puntos superando a Peñarol en condición de visitante y posicionándose detrás de Corinthians en la tabla de posiciones.

Sobre el juego de Platense, Pablo Repetto afirmó que, “es un equipo que juega generalmente 4-4-1-1 con dos extremos de diferentes características, uno con más técnica, otro más de ida y vuelta, tiene zagueros de buen juego aéreo. Un equipo argentino que va a todas las pelotas, de mucha actitud, pero confiamos en lo nuestro”.

EL DEPARTAMENTO MÉDICO DE SANTA FE PARA LA COPA LIBERTADORES

En esta semana se recuperó Ewil Murillo que recibió el alta médica. Sin embargo, tuvo un resentimiento y, cuando se esperaba su regreso no pudo estar en la convocatoria. Algo similar el tema de Edwin ‘Shirra’ Mosquera que ya había salido de un cuadro febril, pero por un golpe anterior no pudo estar.

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Así las cosas, Pablo Repetto indicó que, “están todos bien, excepto los que venían de lesiones como Mateo Puerta, Yilmar Velásquez, Ewil Murillo que está mejor pero no en diez puntos, el caso de Maximiliano Lovera que se sigue recuperando. De resto todos bien, tuvimos unos días más de lo que estamos acostumbrados, pero están todos en buenas condiciones”.