América tendría refuerzos para la Copa Sudamericana: novedades para visitar a Tigre

Este jueves 30 de abril América jugará la fecha 3 de la Copa Sudamericana al enfrentar en condición de visitante a Tigre en Argentina. Los vallecaucanos se juegan el partido más importante de la zona, dado que son los dos equipos más prestigiosos y los que están en la parte alta de la clasificación.

Sin duda alguna, el chip de David González y de los jugadores debe cambiar bastante después de esa derrota en el clásico vallecaucano frente al Deportivo Cali que se dio sobre los últimos minutos y de un partido polémico por la invalidación del gol de Jan Lucumí por una presunta infracción.

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Se viene la Copa Sudamericana y deben recuperar jugadores para afrontar este duro reto en Buenos Aires para traer tres puntos que los empiecen a clasificar a los octavos de final de la competencia internacional. En ese orden de ideas, David González recibiría buenas noticias de cara al viaje y a su convocatoria.

LAS NOVEDADES QUE TENDRÍA EL AMÉRICA DE CALI

Después de los esfuerzos que hizo el América de Cali para sacar adelante el resultado en el clásico vallecaucano que infortunadamente no pudieron llevarse los puntos a casa, algunos jugadores quedaron mal físicamente y prendían alarmas para el duelo ante Tigre por la Copa Sudamericana.

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Justamente, de acuerdo con el medio América En La Red, el cuadro escarlata podría tener en cuenta los regresos de Nicolás Hernández y de Darwin Machis que están pendientes de la evolución de sus respectivas lesiones. Sin embargo, ya está todo avanzado en sus recuperaciones y David González tendría la última palabra en sus convocatorias.

Por su parte, Jan Lucumí había quedado afectado en el clásico ante el Deportivo Cali, pero afortunadamente, se trata solo de una fatiga muscular, nada grave y podría viajar si así lo considera David González. Para este duelo de Copa Sudamericana reaparecería en América José Cavadía y Daniel Valencia quienes fueron expulsados ante Fortaleza y no estuvieron contra los vallecaucanos.

UNA BAJA CONFIRMADA EN AMÉRICA DE CALI PARA ENFRENTAR A TIGRE

Lo que sí parece un hecho es que América no podrá tener entre los convocados a Dany Rosero. El defensor central no se habría alcanzado a recuperar de una fatiga muscular que lo privó de estar contra el Deportivo Cali y tampoco llegaría para el juego de la Copa Sudamericana.

En caso de que Nicolás Hernández pueda regresar para este partido será ideal pensando en cubrir la posición que dejará Dany Rosero por la lesión y por su ausencia en estos duelos claves en la temporada. América seguramente tendrá a Cristian Tovar y a Marlon Torres como los defensores centrales.

América de Cali tendrá que definir la convocatoria este martes 28 de abril para viajar y alcanzar a concentrar en Argentina, probablemente el miércoles 29. El partido será el jueves con la necesidad de sumar de a tres en condición de visitante.

LA IMPORTANCIA DE UNA VICTORIA DE AMÉRICA DE CALI EN ARGENTINA

Aunque se pensaba que el duelo en la parte alta de la tabla de posiciones del Grupo A de la Copa Sudamericana iba a ser entre América de Cali y Tigre, todo terminó diferente a lo que se preveía. Los escarlatas son líderes con cuatro unidades, mientras que los argentinos apenas tienen un punto.

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Si América suma de a tres a Tigre se irá solo en el liderato a la espera de lo que pase con Macará que visita ese mismo jueves a Alianza Atlético en Sullana. El cuadro ecuatoriano está en la segunda casilla con cuatro puntos igual que los escarlatas.

En caso de que los colombianos sumen de a tres, se adueñarán del liderato con siete unidades y necesitarían que Alianza Atlético supere a Macará para conservar la parte alta en solitario.