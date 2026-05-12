Requisitos para ser presidente de Real Madrid

El Real Madrid vuelve a estar en el "ojo del huracán" tras una inesperada rueda de prensa a la que convocó el presidente, Florentino Pérez, en donde dejó un contundente mensaje con respecto a su continuidad en la directiva del club 'merengue'.

En esta extraordinaria reunión, Florentino desmintió todas las versiones que hay en su contra con respecto a su salida de la presidencia, supuestas enfermedades y demás, pero también hizo un "reto" a todo aquel que esté interesado en asumir el cargo, aunque para ello hay una serie de requisitos bastante drásticos.

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Esto se necesita para ser presidente de Real Madrid

La reciente reunión de la junta directiva encabezada por Florentino Pérez se llevó a cabo con el propósito de convocar nuevas elecciones a la presidencia del Real Madrid, poniendo sobre la mesa uno de los temas más debatidos entre los socios del club, los estrictos requisitos necesarios para aspirar al máximo cargo de la institución más laureada del fútbol europeo.

Aunque Florentino aparece nuevamente como favorito para continuar al frente del club, porque se sabe que su gestión no ha sido mala, el proceso electoral despierta interés por las condiciones que deben cumplir quienes quieran competir por la presidencia madridista.

El Real Madrid posee uno de los sistemas electorales más exigentes del fútbol mundial. Los estatutos del club establecen varias condiciones que limitan considerablemente el número de posibles candidatos.

El primer requisito y el más importante es ser socio del club con una antigüedad mínima de 20 años ininterrumpidos.

Tener nacionalidad española.

Ser mayor de edad y estar en pleno uso de los derechos civiles.

Presentar un aval bancario equivalente al 15 % del presupuesto anual del club.

No haber sido condenado judicialmente ni estar inhabilitado para ejercer cargos directivos.

No mantener relaciones comerciales o laborales que generen conflictos de interés con el club.

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Florentino Pérez no se guardó nada tras su supuesta salida del Real Madrid

"Sigo presidiendo al Real Madrid y a mi empresa, que es líder mundial en infraestructuras y factura 50.000 millones al año, y mi salud es perfecta. Si yo tuviera un cáncer tendría que entrar a un centro oncológico, que me miraran. Han decidido que estoy cansado, me acaban de pasar antes de entrar aquí, y no le conozco a este señor. Me levanto por la mañana temprano y me acuesto el último, trabajo como un animal", continuó.

"Hablo con personas y no entienden a la prensa española. Yo no me voy a ir. Yo soy el último socio que se va a ir. Los dueños del Madrid son los socios, y si alguien quiere venir a presentarse a unas elecciones, que no amaguen, que se presenten, y que digan cómo lo financian, con el patrimonio de los que se presentan, como yo lo hice en el año 2000", señaló.