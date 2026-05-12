Bielsa le respondió al ofrecimiento de Luis Suárez para el Mundial: ¿Lo convocó?

Llegó la fecha clave para que los seleccionadores envíen las respectivas listas del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Uruguay, como ha sido la costumbre con Marcelo Bielsa ha ocultado las convocatorias y en este caso, con la posibilidad de citar a 55 jugadores, tampoco salió a la luz.

Infortunadamente, Luis Alberto Suárez no tuvo mucho protagonismo en la selección de Uruguay durante las Eliminatorias y, después de la clasificación de la ‘Celeste’, hubo un intercambio de palabras entre el entrenador y el delantero por incomodidades que tuvo Suárez y que demostró su inconformismo con Marcelo Bielsa.

Todo esto sumó bastante para que se diera ese retiro del ‘Pistolero’ que se dedicó a seguir marcando goles en el Inter Miami mientras esperaba la posibilidad de volver a la selección de Uruguay. De hecho, en los últimos días, Luis Suárez se ofreció para regresar al combinado nacional.

EL OFRECIMIENTO DE LUS ALBERTO SUÁREZ PARA REGRESAR AL MUNDIAL

Durante la semana, Luis Alberto Suárez ya había dejado entrever que estaba dispuesto a regresar a la selección de Uruguay. El ex Barcelona afirmó que, “´jamás le diría que no a la selección de Uruguay si me necesita. Más estando en un próximo Mundial”.

Luis Suárez había abierto la puerta y en Uruguay ya estaba circulando la información de que el delantero y el entrenador ya habían hecho las ‘paces’ después de las polémicas suscitadas cuando el jugador del Inter Miami intercambió algunas palabras sobre Marcelo Bielsa, que, por supuesto, no calaron bien.

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Después de que Luis Suárez saliera con ese ofrecimiento de regresar al selecto grupo de 26 jugadores que actuarán en el Mundial con la ‘Celeste’, salió la lista de 55 jugadores que Uruguay no hizo pública, pero algunos detalles sí circularon en medios charrúas con la contundente respuesta por parte de Marcelo Bielsa.

LUIS SUÁREZ NO JUGARÁ SU QUINTO MUNDIAL

Con Uruguay nunca se sabe la lista de convocados hasta los últimos días previos a las Eliminatorias o a las diferentes competencias. La ‘Celeste’ definirá el selecto grupo de 26 jugadores después de filtrar la lista preliminar de 55 futbolistas.

Justamente, Luis Suárez no va a ser parte de la convocatoria de la selección de Uruguay. El ‘Pistolero’ no ha vuelto a estar en los planes de Marcelo Bielsa y guardaba esperanzas. Sin embargo, la respuesta del ‘Loco’ fue clara. No hizo parte de los 55 jugadores y ya no tiene posibilidades de estar dentro de la lista.

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En caso de tener algún inconveniente como una lesión o algo antes de arrancar el Mundial, Uruguay puede citar a otro jugador, pero la condición es que ese reemplazo debe venir por parte de la lista preliminar de 55. Bajo ese panorama, Luis Alberto Suárez no podrá disputar la Copa del Mundo.

Luis Suárez no estará en el Mundial, pero seguramente será un aficionado más mirando a sus compañeros desde casa. Además de Luis Suárez, tampoco estará Giorgian De Arrascaeta por la durísima lesión con el Flamengo que es la única baja por algún tema de salud.