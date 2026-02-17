¿Oportunidad de oro? Respaldo de Gallardo a Kevin Castaño en River Plate

Marcelo Gallardo tiene un gran dolor de cabeza en el debut de River Plate en la Copa Argentina, el cruce de este martes ante Ciudad de Bolívar, por los 32avos de final, tiene aroma a final. A pesar del desempeño de uno de los colombianos, el técnico parece seguir confiando en el mediocampista.

En River el mercado de pases no se cerró del todo, al menos en lo que respecta a posibles salidas. Aunque en Argentina ya no se puede incorporar, en Núñez siguen atentos a lo que pase con los futbolistas que perdieron lugar y todavía tienen cartel en el exterior.

En ese contexto, el nombre que volvió a agitar todo fue el de Kevin Castaño, uno de los jugadores por los que el club hizo una inversión fuerte. La versión la instaló Sebastián Srur, quien soltó una bomba en redes: “Oferta de Qatar por Castaño de 13 millones de dólares”.

La lista de convocados tiene a los colombianos Kevin Castaño y Juan Fernando Quintero, en el centro de la escena

El nombre de Fausto Vera aparece en el radar, pues tuvo que cumplir una fecha de suspensión, contra Argentinos, River sintió su ausencia y Kevin Castaño no logró consolidarse, el jugador que aspira un cupo en el Mundial no encuentra regularidad en River Plate.

Castaño mostró un nivel bajo y fue reemplazado en el entretiempo, en una decisión que expuso la preocupación del cuerpo técnico por la falta de equilibrio en la mitad de la cancha.

Gallardo no escatima en gastos ante el modesto equipo, Juan Fernando Quintero aporta visión y pegada, River está obligado a dominar. Su presencia en la nómina de volantes confirma que el entrenador no se guardará cartas en el estreno copero.

River afronta el duelo en el estadio La Pedrera de Villa Mercedes

Todos los nombres están apuntados en el equipo de la banda cruzada, a pesar de los colombianos se destacan, Kevin Castaño mucho más que Juan Fernando Quintero, los hinchas también señalan a Aníbal Moreno, Giuliano Galoppo y Kendry Páez por el momento del equipo.

River afronta el duelo en el estadio La Pedrera de Villa Mercedes con la presión de un grande que no puede fallar. Y en ese escenario, los focos estarán puestos en el rendimiento de Castaño y en la capacidad de Quintero para marcar diferencias desde el primer paso en la Copa Argentina.