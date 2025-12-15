Restrepo envió polémico mensaje al hincha del DIM: “la finales no se ganan, se juegan”

El próximo miércoles 17 de diciembre a partir de las 7:30 de la noche se llevará a cabo el partido de vuelta de la final de la Copa BetPlay 2025, duelo que será protagonizado por el Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional.

El compromiso de ida quedó igualado a cero goles y se espera que el próximo clásico paisa tenga más emociones, cuando el equipo ‘poderoso de la montaña’ juegue en el Estadio Atanasio Girardot en condición de local.

Alejandro Restrepo reveló el plan para ganarle a Nacional

El entrenador antioqueño de 43 años estuvo en rueda de prensa hablando del partido que definirá el título, mencionando que trabajar en la parte mental de los jugadores es clave para tener éxito en estos compromisos, además, se enfocarán en contrarrestar las virtudes de Nacional.

“Nos ocupa que el equipo llegué bien en la parte física y mental, un aspecto importante en las finales, trabajar en cómo neutralizar las virtudes del rival, esperemos estar acertados con las decisiones y que los jugadores también lo estén”, empezó diciendo Alejandro Restrepo.

“Hemos sumado experiencia de saber cómo jugar finales y cómo manejar este tipo de partidos, tomar riesgo cuando haya que tomarlo y ser cauto cuando el compromiso lo exija... no estoy tan de acuerdo con qué solo se ganan las finales, hay que saberla jugarlas y tenemos que estar bien ajustados mentalmente”, añadió el DT.

¿La hinchada representa presión o ayuda?

El estratega, que no pudo levantar el título en la pasada Liga BetPlay cayendo en casa ante Santa Fe, busca revancha y sabe que la hinchada jugará un papel muy importante, sabiendo que nunca los han abandonado y que transformarán su apoyo en ese jugador número 12.

"Lo hablamos ayer con el grupo, al final la hinchada siempre ha estado, el partido pasado fue una prueba de eso, nunca pararon de alentar, no tenemos duda que se harán sentir, haremos el máximo esfuerzo para ganar, que ese jugador número 12 se transforme en buenas acciones y un buen resultado para salir todos felices del estadio”, aseguró Restrepo.