Miguel Ángel Borja

Revelan el inesperado equipo al que llegaría Miguel Ángel Borja

El delantero cordobés viene de desvincularse de River Plate luego de cuatro años.
Jhon Sebastián Huérfano Sánchez
Miguel Ángel Borja podría ser nuevo jugador de Cruz Azul
Miguel Ángel Borja, delantero colombiano // AFP

El futuro de Miguel Ángel Borja, recientemente desvinculado de River Plate, empieza a aclararse y todo apunta a que su próximo destino estaría nuevamente en el continente americano.

Lea también

Pese a los rumores que en las últimas semanas lo vincularon con equipos de Europa, hoy ese panorama parece poco probable y el delantero colombiano estaría más cerca de llegar a un club de este lado del mundo.

¿Cuál será el nuevo equipo de Miguel Ángel Borja?

Según informó AS México, Miguel Ángel Borja sería nuevo jugador de Cruz Azul, uno de los grandes del fútbol mexicano, que se movió con decisión para quedarse con el atacante.

De acuerdo con el mismo medio, la directiva de La Máquina le ganó el pulso a Pumas de la UNAM, otro club de Ciudad de México que también estaba interesado en el fichaje del colombiano.

“La Máquina cerró la contratación del delantero colombiano. La directiva celeste le ganó el fichaje a Pumas, quien también buscaba firmar el ariete que viene procedente de River Plate”, señaló AS en su reporte.

De confirmarse la operación, en los próximos días se estaría oficializando la llegada de Borja al club cementero para afrontar la temporada 2026.

Lea también

Su arribo a Europa, por ahora, luce complicado debido a su edad, pues el atacante cumplirá 33 años en enero, y no es habitual que un delantero de su perfil dé ese salto en esta etapa de su carrera.

Trayectoria de Miguel Ángel Borja

Además, Borja busca mantenerse visible para Néstor Lorenzo con miras a una posible convocatoria a la Selección Colombia rumbo al Mundial 2026, en un recorrido que ya lo ha llevado por clubes como Cali, Cúcuta, Cortuluá, La Equidad, Livorno, Olimpo, Santa Fe, Nacional, Palmeiras, Junior, Gremio y River Plate.

