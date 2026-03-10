Revelan el técnico que estuvo a punto de firmar con el Cali: “se bajó”

Deportivo Cali anunció en las últimas horas a través de un comunicado que llegó a un acuerdo con el venezolano Rafael Dudamel, estratega de 53 años que fue elegido por las directivas del cuadro ‘azucarero’ para reemplazar a Alberto Gamero.

El conjunto verde de la ciudad de Cali se movió rápido y después de dar por finalizado el proyecto de Gamero tras la derrota contra Once Caldas el pasado viernes, decidió contratar nuevamente a Rafael Dudamel tras su exitosa primera etapa en el club donde fue campeón de liga en 2021.

El técnico que estuvo a punto de firmar con Deportivo Cali

De acuerdo con información de Carlos Antonio Vélez en su programa ‘Palabras Mayores’ de Win Sports, el equipo ‘azucarero’ hizo hasta dos ofertas para convencer a Javier Gandolfi, estratega argentino recordado recientemente por su paso en el banquillo de Atlético Nacional.

“Hicieron oferta y contraoferta por Javier Gandolfi, el estratega argentino fue cambiando las condiciones, técnicos así no se arriesgan a coger esa papa caliente, estuvo a punto de firmar, pero se bajó”, dijo el analista deportivo.

Los otros entrenadores que estuvieron en el radar del Deportivo Cali

Vélez también dio detalles de los planes que tenían las directivas del equipo caleño ante la salida de Alberto Gamero, donde manejaron varias opciones de entrenadores extranjeros, sin embargo, no recibieron respuesta positiva a sus propuestas.

“Había una opción de darle el puesto a Mario Alberto Yepes, que se encargara por un par de meses, quizás con la ayuda de Farid Mondragón, a Pablo Peirano le hicieron una buena oferta, pero no la aceptó”, empezó diciendo Carlos Antonio.

“El portugués Renato Paiva también fue testeado.... pero eligieron al final la opción de un DT de aquí, donde Dudamel firmó contrato hasta diciembre de 2026, porque la idea que tienen ellos es traer otro técnico extranjero”, dijo el analista, recordando que según reportes, la continuidad de Dudamel depende de resultados obtenidos en esta temporada.

Así anunció Deportivo Cali el regreso de Rafael Dudamel