El primer gran reto de Rafael Dudamel como entrenador del Deportivo Cali

Alberto Gamero se despidió en la rueda de prensa posterior a la derrota del Deportivo Cali en condición de local contra Once Caldas. Una conferencia que duró menos de cinco minutos confirmando la decisión y deseándole la mejor suerte al siguiente entrenador.

Pues, no pudo ser el mejor escenario para el Deportivo Cali que tuvo que buscar entrenador de manera prematura en el torneo y encontró a un Rafael Dudamel, último campeón con el equipo verdiblanco y que también supo ganar el título con Atlético Bucaramanga.

Su regreso era un secreto a voces y se confirmó de manera oficial. Sin embargo, el entrenador venezolano llegó en un panorama un poco distinto al del 2021 cuando fue campeón en el segundo semestre. Se juega todas las cartas en la tabla del descenso en una posición incómoda y busca sellar la clasificación para los Play-Offs.

CLASIFICAR AL CALI, SER PROTAGONISTA Y ESCAPAR DEL DESCENSO

Cuando tomó las riendas en el 2021, las cosas no marchaban bien con Alfredo Arias sumando apenas nueve unidades en ocho partidos disputados. Se alejaban de esa clasificación, pero lograron entrar a los cuadrangulares finales como séptimo de la tabla de posiciones. Llegaron a la final ante el Deportes Tolima y levantaron la copa.

A partir de ahí, el 2022 no fue de la mejor manera, terminó con la salida de Rafael Dudamel y una herida grande que todavía no sana jugando con fuego en la tabla del descenso, un lugar en el que nadie quiere estar, y menos un equipo de tanta tradición como lo es el Cali.

Rafael Dudamel llegó en un tramo similar al del 2021, pues, hace cinco años tomó las riendas en la novena fecha y acá lo hará en la undécima fecha en donde debutaría frente al Cúcuta Deportivo en condición de visitante. Suman 12 unidades y todavía persiguen el sueño de sellar la clasificación.

Teniendo en cuenta que en anteriores torneos con 20 fechas el umbral de clasificación está alrededor de los 29 o 30 unidades, esta Liga BetPlay 2026-I sin la vigésima jornada tendría un límite de puntaje para jugar los Play-Offs de 27, 28 puntos. En ese sentido, Cali tendría que hacer 16 puntos más para llegar a esa zona de comodidad.

Bajo ese panorama, el equipo verdiblanco debería ganar cinco partidos más para poder llegar a esa cifra. Claramente, si gana más partidos en este certamen podrán tener mayor comodidad para clasificarse para las fases finales, algo que ha sido esquivo en últimas ediciones de la Liga BetPlay.

Sumado a lo anterior, entre más puntos hagan en este semestre tendrán más chances de salvarse del descenso que es el otro escenario complejo que viven. Rafael Dudamel también tiene el reto de unir a todo el grupo y a la afición para que vaya de la mano en busca de cumplir los objetivos.

Durante su experiencia en Colombia, Rafael Dudamel ha logrado unir al vestuario completamente y con motivación logró sacar todo adelante con el Deportivo Cali y con el Atlético Bucaramanga. Su segundo ciclo en el conjunto azucarero arrancará de una manera similar, pues, en 2021 llegó en medio de una eliminación en la tabla de posiciones.