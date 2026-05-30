Revolcón en Liverpool: Arne Slot no es más el director técnico

Víctima de la mediocre temporada de los Reds, el neerlandés Arne Slot deja de ser el entrenador del Liverpool, apenas un año después de ganar el título de la Premier League, anunció este sábado el club inglés.

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"El Liverpool FC puede confirmar que Arne Slot dejará su puesto de entrenador con efecto inmediato y que el proceso para nombrar a un sucesor está en marcha", informó el club de Anfield.

Luego de una primera temporada exitosa en el banquillo de los Reds, coronada por el título de la Premier League, Slot paga los platos rotos por los malos resultados del último curso, donde el Liverpool acabó 5º en la Premier League y eliminado en cuartos de final de la Liga de Campeones por el PSG.

Slot no sólo fue víctima de los malos resultados, sino que también fue muy criticado por los aficionados Reds por su gestión del caso Mohamed Salah, el delantero egipcio que es uno de los niños mimandos de los hinchas y que perdió la titularidad esta temporada, al punto de enfrentarse abiertamente a su técnico y abandonar el club al término del curso.

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Los propietarios de la entidad destacaron los "éxitos" y el "liderazgo" demostraro por Slot en estos dos años, pero consideran que un "cambio es necesario para que el club siga avanzando".

"Arne se marcha con nuestro agradecimiento, con un título de la Premier League en su haber y con la certeza de que él y su familia siempre serán bienvenidos de vuelta en Anfield", indicó la propiedad en el comunicado.