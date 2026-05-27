Egipto confirmó la lista para el Mundial: decisión con Salah tras salir de Liverpool

Oficialmente la cuenta regresiva para que inicie una nueva edición de la Copa Mundial llegó a tan solo 15 días, por lo que cada vez más se van confirmando las listas de los 26 jugadores que formarán parte de las selecciones participantes.

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La Selección de Egipto es precisamente una de las protagonistas que ya definió su convocatoria para el Mundial de 2026 y llegará al torneo con la ilusión de volver a ser protagonista en una Copa del Mundo después de algunos años de ausencia.

Egipto será comandada en el Mundial por Salah

El equipo que será dirigido desde el banquillo técnico por Hossam Hassan, también será liderado desde el terreno de juego por la gran estrella del fútbol africano, Mohamed Salah. Los “Faraones” apuestan por una mezcla de experiencia y juventud para competir en el Grupo G frente a Bélgica, Nueva Zelanda e Irán.

El entrenador presentó una lista de 26 jugadores con una base del plantel mantiene a varios referentes históricos del fútbol egipcio, pero también incluye algunas sorpresas que han llamado la atención a nivel internacional.

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La gran figura sin duda alguna vuelve a ser Salah, quien disputará su segundo Mundial y llegará como capitán absoluto del equipo. El delantero que recientemente se despidió de Liverpool FC será acompañado en ataque por Omar Marmoush, atacante del Manchester City, quien viene consolidándose como una de las grandes revelaciones del fútbol egipcio en Europa.

Una de las principales novedades de la convocatoria es la presencia del joven Hamza Abdelkarim, delantero de apenas 18 años que pertenece a las categorías juveniles del FC Barcelona. El atacante fue una de las grandes sorpresas de la lista y muchos aficionados ya lo consideran una de las promesas del fútbol africano. Su inclusión demuestra la intención del cuerpo técnico de renovar progresivamente el equipo de cara al futuro.

¿Cuándo debuta Salah con Egipto en el Mundial?

Egipto afrontará el Mundial con la esperanza de superar por primera vez una fase de grupos en la historia moderna del torneo. El debut será el 15 de junio frente a Bélgica, en un partido que podría marcar el rumbo de los africanos en la competición. Con Salah como líder y una generación renovada, los “Faraones” sueñan con convertirse en una de las sorpresas de la Copa del Mundo 2026.

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Fixture de Egipto en el Mundial