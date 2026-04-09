Ruchard Ríos salió hace un buen tiempo de Palmeiras de Brasil y en la actualidad milita en Benfica de la liga de Portugal. Su rendimiento en este club ha sido bueno y esto ha generado que varios equipos se fijen en él.



Como su nivel ha estado en diferentes partidos a la altura, un histórico equipo de la Serie A de Italia se habría interesado en Richard Ríos y lo podría fichar de cara a la siguiente temporada.

Napoli quiere a Richard

Se trata del Napoli, escuadra que ya sabe lo que es contar con jugadores colombianos. Dos ejemplos de ellos son el portero David Ospina, que sigue vigente (en Atlético Nacional), y Camilo Zúñiga, que ya está retirado del fútbol profesional.



"El Napoli también mira hacia la próxima temporada y ya está trabajando en la ventana de transferencias de verano. El club azul, de hecho, ha puesto en la mira a Richard Ríos", dice el periodista Gianluca Di Marzio.

Prioridad en Italia

"El joven de 25 años juega en el Benfica y es uno de los primeros nombres en la lista del director deportivo Giovanni Maná para mejorar la mitad de la cancha", añadió el comunicador, especializado en el mercado de fichajes.



Benfica es un club con un reconocimiento importante en el viejo continente, pero hay quienes consideran que Napoli sería un salto de calidad para la figura de la Selección Colombia de Mayores.

¿Italia más que Portugal?

Además, en la balanza, en Europa está mejor posicionada la liga de Italia que la lusa, entonces esto también sería un plus para Napoli. Este club suele pelear las primeras casillas del torneo de su país.



"Richard Ríos ha jugado 21 partidos de liga con el Benfica esta temporada, marcando un gol y dando tres asistencias. Sin embargo, entre la clasificación y la fase de liga, el colombiano también disputó 12 partidos en la UEFA Champions League, con un gol y una asistencia, ambos en el partido contra el Napoli de Antonio Conte", sentenció Di Marzio.



Habrá que esperar para conocer si el mediocampista Richard Ríos cambia de equipo. Si esto sucede, después de la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México, se realizaría el anuncio.



























