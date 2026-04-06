[VIDEO] Richard Ríos regresó al Benfica con golazo: celebración agridulce en Portugal

Terminó la Fecha FIFA con la Selección Colombia con el protagonismo de Richard Ríos que no tuvo el mejor rendimiento en ninguno de los dos amistosos ni contra Croacia ni Francia. Sin embargo, de cara al Mundial se podrían sacar conclusiones con estos dos encuentros, dado que el volante del Benfica fue titular.

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No es el mismo Richard Ríos de la Copa América en 2024, pero el volante sigue dando de qué hablar con su rendimiento en el Benfica marcando goles y siendo el indiscutible inicialista para José Mourinho. De hecho, después de su vuelta a la competencia portuguesa, el antioqueño anotó otro tanto que lo afianza cada vez más con Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia.

EL GOL DE RICHARD RÍOS EN EL REGRESO A LA LIGA DE PORTUGAL

Cuando Richard Ríos llegó al Benfica procedente del Palmeiras, en el club luso estaban esperando a un mediocampista con mucho gol. No es una de las cualidades del oriundo de Vegachí, Antioquia que, pese a desprenderse de la medular y acompañar al ataque, no cuenta con muchas anotaciones.

En Palmeiras solo marcó 11 goles en 138 partidos disputados y en Benfica esperaba mejorarlo. Contra Casa Pia en el regreso de la Primeira Liga, el colombiano fue uno de los jugadores más destacados y aportó con una anotación sobre los 68 minutos para encaminar la victoria.

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Richard Ríos inició la jugada tocando con el extremo derecho Gianluca Prestianni. El argentino enganchó y envió un centro para Andreas Schjelderup que asistió con un cabezazo al punto penal y Ríos de palomita se lanzó para empujar la pelota al fondo.

Sin embargo, el gol no ayudó a que el Benfica conservara la victoria, pues, diez minutos después, el mediocampista Rafael Brito puso el empate definitivo con el que el cuadro de José Mourinho perdió una oportunidad de oro para llegar a la misma línea del Sporting Lisboa a cinco unidades del líder Porto.

LAS ESTADÍSTICAS DE RICHARD RÍOS DESDE QUE LLEGÓ AL BENFICA

Infortunadamente, el Benfica no ha podido llegar a la misma línea del segundo del torneo o tomar el liderato que mantiene el Porto. Ya parece difícil, pues, los ‘Dragones’ le sacan siete unidades a las ‘Águilas’. Aunque Richard ha sido de los jugadores destacados, el gol del colombiano no fue suficiente.

Desde que Richard Ríos llegó al Benfica, ha sido uno de los jugadores más arropados por José Mourinho. El volante ya suma 35 partidos en su primera experiencia en Europa con un registro de cinco goles y cinco asistencias.

Este cabezazo es su segundo gol en la Primeira Liga, una celebración que se demoró un poco. No obstante, sus primeras anotaciones fueron en la Taca de Portugal con dos goles, y en la UEFA Champions League donde solo marcó en una oportunidad.

¿ESTARÁ RICHARD RÍOS EN EL MUNDIAL?

Néstor Lorenzo se ha mantenido con convocatorias muy similares a lo que se vio en las Eliminatorias. En esta Fecha FIFA no hubo mayores novedades y se espera que en el Mundial tampoco habrá muchos cambios a lo largo del certamen mundialista.

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En ese sentido, la presencia de Richard Ríos no estaría en duda, por lo menos para la convocatoria de cara a enfrentar a Uzbekistán, a la República Democrática del Congo y a Portugal. Por lo visto en los dos partidos de Fecha FIFA, el mediocampo de Colombia estaría conformado por Jefferson Lerma y Ríos en esa dupla con Ríos más suelto acompañando poco más el ataque.