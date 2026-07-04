Richard Ríos contó lo que nadie vio tras la clasificación de Colombia

Richard Ríos se robó los microgonos tras la victoria 1-0 de Colombia sobre Ghana, un resultado que aseguró la clasificación de la Tricolor a los octavos de final de la Copa Mundial. El mediocampista destacó el esfuerzo realizado por todo el grupo, valoró el compromiso de sus compañeros y aseguró que el equipo está preparado para afrontar el reto que representa enfrentar a Suiza en la siguiente ronda.

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El mediocampista de Benfica ingresó sobre el segundo tiempo por James Rodríguez, demostró calidad e hizo valer el voto de confianza que le dio Néstor Lorenzo para sumar minutos en un partido tan importante como lo fue la victoria ante Ghana.

Richard Ríos no se guardó nada tras la clasificación de Colombia

Ríos también se refirió al ambiente que se vive dentro del plantel colombiano. El futbolista destacó la unión del grupo como una de las principales fortalezas de la selección y aseguró que cada jugador está preparado para asumir cualquier responsabilidad cuando el entrenador lo considere necesario.

"Teníamos que cerrar los pases entre lineas porque ellos tenían ese pie bien y cuidar el pelotazo. Todavía no hemos asimilado, se acabo el partido y estuvimos ahí haciendo lo más importante que es agradecerle a Dios porque si él nada de esto sería posible y ustedes saben las calidad de jugadores que tenemos, pero si no somos una familia no vamos a ningún lado. Este grupo cree mucho, en sus jugadores y en Dios porque nos tiene acá en unos octavos de final para poder seguir dando lo mejor de nosotros".

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Richard Ríos reveló la estratega de Colombia para clasificar a 8vos del Mundial

La Selección Colombia vuelve a dar de qué hablar en la Copa Mundial y lo hace justo al clasificar nuevamente a unos octavos de final al vencer a un difícil rival como lo fue la Selección de Ghana, aunque esto no fue pura casualidad, sino que Richard Ríos reveló la estrategia detrás de este gran logro.

"Lo físico de Ghana era muy importante, eran jugadores que siempre juegan a la fricción, pero nosotros hemos demostrado la calidad que tenemos con el balón, pero a parte supimos marcar y adaptarnos al partido que tuvimos. Siento que eso fue muy bueno porque tenemos calida, pero también cuando tenemos que ir por la pelota vamos con todo".