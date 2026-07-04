Fecha y hora del próximo partido de Colombia en el Mundial tras vencer a Ghana

La selección Colombia cumplió con una nueva tarea en la Copa Mundial al avanzar a los octavos de final luego de vencer a la Selección de Ghana por la mínima diferencia.

El equipo comandado por Néstor Lorenzo se impuso a la de Carlos Queiroz con una solitaria anotación de Jhon Arias, un tanto que ya los deja con la mirada puesta en los octavos de final de la Copa Mundial, donde se enfrentará a Suiza en un compromiso que marcará un nuevo desafío en su camino por el torneo.

Colombia vs Suiza: Confirmada la fecha y hora

Luego de asegurar su clasificación a la fase de eliminación directa, la Tricolor buscará seguir haciendo historia frente a un nuevo rival europeo que llega con la misma ilusión de avanzar entre los ocho mejores del certamen.

El encuentro se disputará el próximo 7 de julio, un partido en el que no habrá margen de error. A diferencia de la fase de grupos, una derrota significará la eliminación, mientras que el ganador continuará su camino hacia los cuartos de final y mantendrá intacto el sueño de conquistar el título mundial.

Este encuentro se llevará a cabo en el Estadio BC Place Vancouver, escenario deportivo en donde la pelota rodará a partir de las 3:00 p.m. hora de Colombia.

La expectativa entre los aficionados colombianos es enorme. El país vuelve a ilusionarse con la posibilidad de igualar o incluso superar las mejores actuaciones de la Selección en la historia de los Mundiales. Un triunfo sobre Suiza significaría el paso a los cuartos de final, una instancia reservada para los equipos más consistentes del campeonato.

Jhon Córdoba salió lesionado y preocupa a Colombia

El atacante de Krasnodar inició el encuentro como titular en la Selección Colombia y desde el pitazo inicial buscó imponer su potencia física sobre la defensa africana. Sin embargo, en una acción disputando un balón en campo rival, Córdoba sintió una molestia que le impidió continuar con normalidad.

Tras algunos minutos de atención, quedó claro que el atacante no estaba en condiciones de seguir y el cuerpo técnico tomó la decisión de sustituirlo para evitar que la lesión pudiera agravarse.