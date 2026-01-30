[Video] ¿Arenga de Diniz a los colombianos? Así fue el regaño

Conmovedora escena. Fernando Diniz, reconocido entrenador del Vasco da Gama fue captado por las cámaras mientras arengaba a sus jugadores. Una completa escena de camerino, en donde quedó demostrada la parte pasional del técnico. Una película de un minuto y tres segundos.

El extremo colombiano Marino Hinestroza llegó a Río de Janeiro para firmar con el Vasco da Gama, el portal deportivo del grupo Globo informó de que el conjunto carioca fihó la transacción en unos 5 millones de dólares (4,2 millones de euros al cambio de hoy) por el 80 % de los derechos federativos del jugador.

Vasco da Gama perdió en el arranque del Brasileirao sin Marino Hinestroza

De hecho, el internacional cafetero reconoció que una llamada telefónica de Diniz fue clave para decantarse finalmente por el cuadro carioca, en donde además actúan otros tres colombianos, Johan Rojas, Carlos Cuesta y Carlos Andrés Tinito Gómez.

El director técnico aseguró luego del juego donde perdieron contra Mirassol 2-1, el descuento fue del central cafetero Carlos Cuesta, que la nueva incorporación estaría pronto disponible: “Brenner y Hinestroza firmaron el contrato hace apenas dos días, así que solo han entrenado con nosotros un día. Evaluaremos cuidadosamente cuándo pueden jugar y su tiempo de juego. Quiero que estén disponibles lo antes posible”.

Diniz por el regaño: "los jugadores aguantan la presión y mejoran gracias a ella"

Vasco comenzó perdiendo en el Brasileirao, una derrota muy dura en las aspiraciones de toso los equipo en el campeonato, el DT expresó su frustración: “No tiene sentido armar un escándalo por esto. Exijo más a los jugadores, soy duro, pero también cariñoso. Mucho más de lo que la gente imagina. Los jugadores aguantan la presión y mejoran gracias a ella. Después de eso, el equipo mejoró. Les tengo un enorme respeto”.

El momento durante la pausa de hidratación dejó en expuesto el vibrante momento: “Tengo una forma de hablar enérgica y rápida, y soy espontáneo con ellos. A veces, a algunos les gusta que las cosas se descontrolen para crear un circo”.