Real Madrid logró una importante victoria en Lisboa ante el Benfica 0-1, por lo que encarrila la eliminatoria del 'play off' para pasar a octavos de la Liga de Campeones y recibirá con ventaja en el Bernabéu a un conjunto luso que estuvo más gris que en el enfrentamiento del pasado 28 de enero.

Richard Ríos tuvo un destacado papel a pesar de los pocos minutos en cancha: 16 minutos más 9 de descuento

El colombiano comenzó el encuentro en el banco de suplentes, pero fue enviado al terreno de juego en el minuto 74 en lugar de Rafa Silva. Recordemos que el mediocampista de la Selección Colombia duró casi un mes por fuera de las canchas por una lesión en su hombro derecho. A pesar del poco tiempo en que estuvo, el colombiano estuvo claro con sus movimientos.

Durante los 16 minutos en el gramado del estadio Da Luz, Richard Ríos demostró, que a pesar de la inactividad de un mes, mantiene su calidad y le dio jerarquía a Benfica en la mitad de la cancha.

El colombiano tuvo una precisión en los pases del 92%, dio un pase clave, recibió una falta, registró una entrada ganada y protagonizó una acción polémica que terminó en la expulsión de su entrenador José Mourinho.

El conjunto blanco fue superior, con un Vinicius que anotó un gol magistral y con un rigor defensivo que apenas dejó oportunidades al conjunto del Benfica, Ríos habló al término del encuentro: “Sabíamos que el Real Madrid venía con una mentalidad diferente a la que llegaron aquí dos semanas atrás”.

Richard Ríos espera el otro juego contra el Real: "falta todavía un partido y sabemos de la fuerza que nosotros tenemos"

Al borde de la primera media hora, el Benfica obligaba a un esfuerzo extra defensivo del Real Madrid: “Sabíamos que iba a ser un partido muy complicado porque contra ellos no hay partido fácil, pero bueno, creo que por ahí estuvimos bien, faltó tenerla un poco más la pelota y ser más creativos en el último tercio”.

Tras el gol, en el 51, el colegiado decide, a instancias de Vinicius, parar el partido para aplicar el protocolo antirracista. El encuentro se reanudó siete minutos después, aunque antes el árbitro francés charló durante algunos minutos con el extremo argentino del Benfica.

El mediocampista de la Selección Colombia ingresó al minuto 74 en el estadio Santiago Bernabeu: “pero bueno, aún no se decide, falta todavía un partido y sabemos de la fuerza que nosotros tenemos, entonces ahora es preparar el partido para para el partido de vuelta”.

Durante la entrevista, el periodista le dijo: “Eres positivo ante el marcador”, Richard respondió: “si yo no pensara así, creo que no estaría en el club cierto, porque hace poco mostramos la grandeza y la fuerza de este grupo, entonces Nos queda trabajar para hacer el partido, sabemos que vamos a hacer un juego importante, entonces sabemos que va a ser muy difícil también, pero bueno, prepararnos lo que más podamos para revertir marcador”.