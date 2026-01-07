Richard Ríos sufre en Portugal: Duro golpe para el Benfica

Benfica, que volvió a quedarse a las puertas de un título tras caer 3-1 ante el Sporting Braga en las semifinales de la Copa de la Liga de Portugal. En un escenario cargado de expectativa, las Águilas terminaron sufriendo una inesperada derrota.El compromiso, disputado en el estadio Dr. Magalhães Pessoa, evidenció desde los primeros minutos que el conjunto de Braga no estaba dispuesto a asumir un papel secundario. Con presión alta, transiciones rápidas y una lectura táctica inteligente, el equipo rojiblanco fue inclinando el campo a su favor, mientras el cuadro lisboeta mostraba dificultades para encontrar fluidez en la mitad de la cancha.El primer golpe llegó temprano. Tras una jugada colectiva bien elaborada, Pau Víctor abrió el marcador y encendió la ilusión de los hinchas de Braga. El tanto no solo alteró el plan inicial del Benfica, sino que expuso ciertas grietas defensivas que serían aprovechadas más adelante. El dominio local se consolidó con la aparición de Rodrigo Zalazar, quien firmó uno de los goles más destacados del partido con una acción individual que dejó sin reacción a la zaga rival.Con el 2-0 en contra, el Benfica intentó reaccionar apelando a la posesión del balón y a la experiencia de sus figuras. En ese contexto, el colombiano Richard Ríos asumió protagonismo en el mediocampo, tratando de equilibrar al equipo y conectar líneas. El volante cafetalero disputó todo el encuentro, mostró despliegue físico y compromiso, pero se vio condicionado por la falta de acompañamiento y por un rival que cerró bien los espacios.En la segunda mitad, las Águilas salieron con otra actitud. El ingreso de variantes ofensivas le dio mayor profundidad al ataque y permitió acorralar por momentos al Braga. La recompensa llegó desde el punto penal, cuando Vangelis Pavlidis descontó y devolvió la esperanza. El gol pareció cambiar el ánimo del partido y abrió un tramo de incertidumbre, con un Benfica volcado al ataque y un Braga defendiendo con orden.Sin embargo, cuando el empate parecía posible, el equipo rojiblanco volvió a golpear. En los minutos finales, Gustaf Lagerbielke sentenció el encuentro con el 3-1 definitivo, apagando cualquier intento de reacción y confirmando la eliminación del conjunto lisboeta. La anotación fue el reflejo de una noche eficaz para Braga y de una jornada frustrante para un Benfica que volvió a fallar en una instancia decisiva.La derrota representa un duro revés para el proyecto deportivo del club capitalino, que aspiraba a levantar la Copa de la Liga como un impulso anímico para el resto de la temporada. Además, deja interrogantes sobre el rendimiento colectivo y la capacidad del equipo para responder bajo presión en partidos de eliminación directa.Para Richard Ríos, el resultado marca otro capítulo de aprendizaje en su etapa en el fútbol europeo. El mediocampista colombiano ha sumado minutos importantes desde su llegada y continúa en proceso de adaptación a un entorno exigente, donde cada error se magnifica y los títulos son una obligación más que una meta. Su desempeño, aunque correcto, no fue suficiente para cambiar el rumbo de un partido que se definió por detalles.Mientras tanto, el Sporting Braga celebró una clasificación histórica y se instaló en la final del certamen, reafirmando su crecimiento en el panorama portugués. Para el Benfica, en cambio, la eliminación obliga a pasar página rápidamente y a reenfocar esfuerzos en la liga local y en los demás torneos que aún quedan en disputa. La temporada sigue abierta, pero la herida de esta derrota tardará en cicatrizar.

