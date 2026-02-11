Benfica, a la expectativa con el regreso de Richard Ríos ¿Cuándo será?

Uno de los jugadores que partió al fútbol europeo, recientemente, de los nuestros, fue Richard Ríos. El colombiano dejó el fútbol brasileño y ahora, en Portugal, ha tenido actuaciones destacadas. El tema adaptación pesó en un principio, pero, entró en la dinámica del Benfica, ganándose un lugar en el equipo.

Hace unas semanas, Richard Ríos sufrió una lesión en el juego del Benfica vs. Porto, durante la Copa de Portugal. En primera instancia, se habló de una luxación traumática en su hombro derecho y se mencionó que el mediocampista estaría cerca de 2 semanas fuera de las canchas.

Adicionalmente, la decisión del cuerpo técnico y médico del Benfica fue no arriesgar a Richard Ríos, apuntándole al proceso de cicatrización y fortalecimiento de la articulación. El entorno de la Selección Colombia ha estado al tanto de la situación, no solo pensando en la disputa de la Copa del Mundo, sino de los amistosos a disputare en marzo, correspondientes a la fecha FIFA.

Luego de este proceso, ya hay nuevas noticias con la situación de Richard Ríos. El colombiano estaría listo para regresar a las canchas.

Richard Ríos, a la expectativa de regresar a las canchas

De acuerdo con información del medio A Bola, la situación de Richard Ríos avanza positivamente, pensando en lo que será el remate de temporada “¡Dos buenas noticias del entrenamiento del Benfica! Richard Ríos y Alexander Bah están más cerca de la recuperación y ya entrenan con sus compañeros. Alexander Bah y Richard Ríos se están integrando progresivamente en los entrenamientos, lo que es una excelente noticia para José Mourinho, técnico del Benfica”.

El objetivo sería tenerlo para los partidos vs. Santa Clara, por la liga de Portugal, en vísperas del juego de Champions League vs. Real Madrid.

Las palabras de José Mourinho sobre Richard Ríos

José Mourinho, entrenador del Benfica, se refirió a la situación de Richard Ríos. Confía en tenerlo para el juego de Champions League “Ríos es un jugador único en nuestra plantilla, único en sus características, pero creo que quien ha jugado lo ha hecho muy bien. Hemos encontrado una dinámica muy adaptada a sus características... No me sorprendería que estuviera en el segundo partido contra el Real Madrid. El primero es quizás prematuro, pero entre el primero y el segundo. Su llegada está a la vuelta de la esquina”.