Richard Ríos respaldó decisión de Jhon Arias: “Estamos juntos en esto”

Infortunadamente para Jhon Arias, el sueño que tuvo de jugar en Europa y de brillar en el ‘Viejo Continente’ no acabó de la mejor forma. Firmó con el Wolverhampton Wanderers de la Premier League, la competencia más atractiva a nivel global, pero con un equipo que nunca estuvo en la temporada con flojos resultados y con un registro de ocho puntos después de 24 partidos disputados.

El descenso se acerca, y Jhon Arias terminó esa ilusión regresando nuevamente a Brasil. Cuando se va de Fluminense, hubo declaraciones que afirmaban que si volvía a suelo brasileño, iba a ser solo en el equipo de Río de Janeiro en donde fue ídolo por varios años. Seguramente el furor del fútbol en un país tan apasionado por la disciplina hará cambiar la visión frente al chocoano tras su decisión.

Y es que, el mediocampista de la Selección Colombia y el Woverhampton aceptaron la oferta de 25 millones de euros por parte del Palmeiras. Fluminense intentó igualarla o superarla, pero el club inglés no estuvo de acuerdo con la propuesta que enviaron los cariocas. Bajo ese panorama, lo oficializaron en el ‘Verdao’, el club más veces ganador del Brasileirao.

EL MENSAJE DE RICHARD RÍOS A JHON ARIAS

Sin duda alguna, esa medida que tomó Jhon Arias de firmar con el Palmeiras generó discusión en Brasil. Ya ha habido uno que otro comentario señalando al chocoano como ‘traicionero’ por llegar al equipo paulista y no a Fluminense cuando el ‘Tricolor’ también pretendía repatriarlo.

Evidentemente, en estos momentos es donde más debe tener el apoyo de aficionados, de allegados y de compañeros que conocen bien al Palmeiras como Richard Ríos, ídolo y referente del equipo paulista. Por medio de un video que llegó al club y al ex Wolverhampton, Richard respaldó la decisión.

Richard sabe lo que es vestir la camisa de Palmeiras y lo hizo en 138 partidos marcando 11 goles y diez asistencias. El volante que ahora juega en el Benfica apoyó a Jhon Arias con un video que recibió el club y que no demoró en hacerse viral.

Palabras de apoyo que dio Richard para Arias, “hola Joncito, hermano. Solo pasaba para desearte mucha suerte. Que Dios te bendiga y que tú y tu familia sean muy felices, igual que yo. Sí, ten por seguro que te unes a una familia y un grupo espectaculares. Así que te deseo todo lo mejor, tanto para ti como para el club. Y si necesitas algo, solo envíame un mensaje. Un abrazo fuerte. Estamos juntos en esto”.

PRIMERAS PALABRAS DE JHON ARIAS TRAS LA CONFIRMACIÓN DE SU FICHAJE EN PALMEIRAS

Jhon Arias firmó un contrato por cuatro años y ya ha recibido el apoyo de aficionados paulistas con su fichaje por Palmeiras. El club también le dio la bienvenida con las siguientes palabras, “¡Listo para dar show en el Allianz Parque!”. Encima tendrá la Copa Libertadores y el Brasileirao en donde figuran en la segunda plaza de la tabla de posiciones.

El chocoano destacó antes de viajar a Brasil que, “vivo un momento importante de mi carrera. Conozco el peso de mis palabras, de lo que digo y pienso. Al mismo tiempo, la vida y el fútbol son muy dinámicos. Considerando lo que realmente era posible en este momento, lo que estaba en mis manos, tuve que tomar decisiones. Ahora empiezo un nuevo capítulo de mi vida y de mi carrera, agradeciendo siempre a los que me apoyan de verdad”.

Jhon Arias también agradeció a la confianza recibida por Palmeiras y dejó claro que viene a aportar en busca de títulos con la Copa Libertadores, Brasileirao y Campeonato Paulista como los retos en este 2026.