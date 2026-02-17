Richard Ríos volvió a jugar en Benfica y protagonizó polémica que desató la expulsión de Mourinho

Una muy buena noticia le dio Richard Ríos a los aficionados de la Selección Colombia al volver este martes 17 de febrero a disputar un partido oficial con la camiseta de Benfica.

Después de más de un mes de ausencia por sufrir una lesión en el hombro, Ríos entró en la convocatoria de las 'águilas' y disputó 16 minutos en el compromiso frente a Real Madrid por la ida de los playoffs en la UEFA Champions League.

El colombiano comenzó el encuentro en el banco de suplentes, pero fue enviado al terreno de juego en el minuto 74 en lugar de Rafa Silva.

Durante los 16 minutos en el gramado del estadio Da Luz, Richard Ríos demostró, que a pesar de la inactividad de un mes, mantiene su calidad y le dio jerarquía a Benfica en la mitad de la cancha.

El colombiano tuvo una precisión en los pases del 92%, dio un pase clave, recibió una falta, registró una entrada ganada y protagonizó una acción polémica que terminó en la expulsión de su entrenador José Mourinho.

Polémica con Richard Ríos que terminó en la expulsión de Mourinho

En la parte final del partido entre Benfica con Real Madrid, con el marcador 0-1 en favor del conjunto español, Richard Ríos recibió una infracción por parte de Vinícius Jr en el borde del área merengue.

El juez central sancionó la infracción, pero no amonestó al brasileño.

Ante esta situación, el entrenador José Mourinho saltó el banquillo con el objetivo de reclamar una amonestación a Vinícius, la cual significaría su expulsión por doble tarjeta amarilla.

Teniendo en cuenta el fuerte reclamo, el árbitro del encuentro decidió expulsar a Mourinho, quien se perderá el compromiso de vuelta por los playoffs de la UEFA Champions League en el estadio Santiago Bernabéu.