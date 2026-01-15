Richarlison enciende las alarmas en la Selección de Brasil y Tottenham

Tottenham pasa por uno de sus peores momentos deportivos, con una racha de partidos consecutivos en los que no ha obtenido la victoria, pero la "gota que derramó el vaso" terminó siendo la derrota y eliminación de la Copa de la Liga frente a Newcastle.

Sin embargo, este no fue el único golpe que recibieron los 'spurs' en este compromiso, ya que también sufrieron una baja sensible para varias fechas de la competencia y que podría llegar a perjudicar incluso el proyecto de Ancelotti con la Selección Brasil, ya que el delantero, Richarlison, no pudo terminar el compromiso tras una lesión.

Parte médico de Richarlison tras lesión con Tottenham

La lesión se produjo aproximadamente a los 31 minutos del encuentro en el que Tottenham cayó eliminado de la competición copera. Richarlison se vio obligado a abandonar el campo tras sufrir un tirón en la parte posterior de la pierna, lo que encendió las alarmas tanto en el cuerpo técnico como entre los aficionados.

En la rueda de prensa previa al duelo de liga ante el West Ham United, el entrenador Thomas Frank confirmó la gravedad del problema, anunciando que el brasileño estaría de baja por aproximadamente siete semanas, lo que equivale a casi dos meses fuera de acción en una fase competitiva clave de la temporada.

Antes de lesionarse, Richarlison venía siendo una pieza importante para los Spurs esta temporada. Había participado en 31 partidos, aportando ocho goles y tres asistencias en todas las competiciones, cifras que lo situaban como una de las principales armas ofensivas del equipo, y su máximo goleador, antes de la lesión.





Próximo partido de Tottenham sin Richarlison

El siguiente reto del cuadro londinense será en el marco de la fecha 22 de la Premier League, en donde deberán auspiciar como locales, en el Tottenham Hotspur Stadium, frente a West Ham el sábado 17 de enero.