Rival de Jhon Jader Durán y Richard Ríos con Benfica en fase previa de Europa League

Benfica, con los colombianos Jhon Jader Durán y Richard Ríos, sigue en competencia internacional en la temporada 2026/2027, después de superar en a FC St. Gallen en la segunda ronda previa de la UEFA Europa League.

El equipo portugués se impuso con un marcador global de 6-2, luego de imponerse 5-0 en el encuentro de vuelta.

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Benfica conoció su próximo rival en Europa League

Este lunes 3 de agosto, la UEFA realizó el sorteo de la tercera ronda de la Europa League, en donde se determinó el último rival que deberá enfrenta Benfica.

Las águilas se medirán en serie de ida y vuelta al Heart of Midlothian Football Club, que surgió como el equipo revelación de la primera división de Escocia en la temporada 2026/2027.

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El duelo entre Benfica y Heart comenzará el jueves 6 de agosto en el estadio Da Luz de Lisboa y se cerrará el 13 de agosto en condición de visita en Estadio Tynecastle de Edimburgo.

El ganador de la serie entre Benfica y Heat se medirá en la última ronda previa de la UEFA Europa League al perdedor de la llave que jugarán Aarhus Gymnastikforening de Dinamarca y el Sabah Futbol Klubu de Azerbaiyán que corresponde a la UEFA Champions League.

Los compromisos por la última fase previa de la Europa League están programados para el 20 de agosto en el estadio Da Luz de Lisboa y la vuelta será el 27 de agosto en Dinamarca o Azebaiyán.