Primer problema que tendría Jhon Durán para ser titular en Benfica

Llegó la hora para el estreno de Jhon Jader Durán como jugador del Benfica de Portugal de manera oficial. El colombiano ya había sumado minutos entrando en el segundo tiempo en el partido ante Belenenses en un amistoso en el que Jhon Jader marcó su primer gol con las ‘Águilas’.

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Su estreno oficial se dio este jueves 30 de julio en el partido entre el Benfica vs St Gallen de Suiza. Los portugueses tenían que remontar la serie que perdían 2-1 después del partido de ida para sellar la clasificación a la tercera ronda de la UEFA Europa League.

Infortunadamente para el colombiano que recién llegó, Jhon Jader Durán fue suplente y tuvo que esperar hasta los 75 minutos para sumar sus primeras sensaciones oficialmente con el Benfica. La particularidad es que Durán sabe que tiene adelante una dura competencia para ser titular con Vangelis Pavlidis.

A JHON DURÁN SE LE COMPLICARIÍA LA TITULARIDAD EN EL BENFICA

Aunque todavía es muy temprano para tomar conclusiones dado que Jhon Jader Durán apenas está sumando sus primeros compromisos, el problema que tiene para ser titular tiene que ver con la presencia del delantero griego Vangelis Pavlidis. El atacante fue el segundo goleador de la Primeira Liga detrás de Luis Javier Suárez.

En este primer partido oficial del antioqueño, Vangelis Pavlidis le puso la vara alta al ex Aston Villa. Benfica goleó al St Gallen con un 5-0, y la curiosidad pasa por el desempeño del helénico. Pavlidis, que luchó de frente a frente con Luis Javier Suárez para ser el goleador del torneo portugués fue la gran figura marcando cuatro de los cinco goles.

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Vangelis Pavlidis es un goleador de raza y lo demostró en la temporada pasada y en este primer partido en el Estadio da Luz también lo aseguró con sus cuatro dianas dejando en claro quién es el titular del Benfica. Marco Silva normalmente juega con un delantero y habría que esperar en qué momento podría estar Jhon Durán en la nómina inicialista en esta lucha que tendrá con Pavlidis.

PALABRAS DE MARCO SILVA SOBRE JHON JADER DURÁN

Marco Silva, entrenador del Benfica afirmó en la rueda de prensa antes de la ida vs St. Gallen que, “si Durán no estuviera comprometido, no habría fichado por el Benfica. Tuvo un año por debajo de lo que puede y debe hacer, dos cesiones que no salieron como él quería. Eso es pasado, nos interesa el presente y lo que puede hacer. Estamos aquí para ayudarlo, como todos los demás. No queremos centrarnos en un solo jugador. El Benfica tiene que ser una fuerza colectiva”.

Además, el entrenador portugués marcó el objetivo que tienen con el delantero antioqueño, “vino a ayudar. Es un delantero con características diferentes a las que tenemos, lo conozco muy bien, tuvo un impacto tremendo en el Aston Villa, nuestro objetivo es sacar el máximo provecho de él, ponerlo al más alto nivel, creo en eso, y si eso sucede ayudará al Benfica”.

Finalmente, puso sus manos y las de todo el club para orientarlo en esta nueva experiencia en el Benfica, “tiene mucho que aprender, es joven, ha pasado por muchos clubes y ligas, quizás demasiados para su edad, pero vino en cuerpo y alma al Benfica. Él sabe la magnitud del club al que representará”.

¿CUÁNDO SERÁ EL DEBUT DE JHON DURÁN EN LA PRIMEIRA LIGA?

El estreno de Jhon Jader Durán en la Primeira Liga se acerca. Este debut del colombiano será el domingo 9 de agosto contra el Académico de Viseu Futebol Clube. Todavía no está decidida su presencia como titular o si Marco Silva le dará minutos en el segundo tiempo.

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La competencia en la delantera será entre Vangelis Pavlidis y Jhon Jader Durán. Marco Silva tendrá que elegir si alinea al colombiano o al griego justo después de los cuatro goles que anotó Pavilidis para clasificar a la tercera ronda de la Europa League. Deberán enfrentar al Hearts de Escocia.