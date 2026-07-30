Jhon Durán y Richard Ríos clasificaron a tercera ronda de Europa League con Benfica

Terminó de manera oficial la segunda ronda de clasificación de la Europa League y Benfica fue el equipo que se quedó con el último cupo, ilusionando a los hinchas del club y a los propios jugadores con llegar a la fase de grupos y encaminarse hacia el título.

Benfica confirmó su clasificación a la tercera ronda previa de la UEFA Europa League tras imponerse con autoridad 5-0 sobre el St. Gallen en el partido de vuelta de la segunda fase de clasificación en donde hubo acción por parte de los jugadores de la Selección Colombia, Jhon Durán y Richard Ríos.

Durán y Ríos en tercera ronda de Europa League

El conjunto portugués hizo valer su condición de local y cerró la serie contra el equipo de la primera división de Suiza con un marcador global de 6-2, dejando sin opciones al equipo comandado por Enrico Maaßen en una noche de amplio dominio ofensivo y en la que los colombianos Richard Ríos y Jhon Durán sumaron minutos en la segunda parte.

El griego Vangelis Pavlidis abrió el marcador al minuto 11 y volvió a aparecer al 55 para ampliar la ventaja. El delantero completó una actuación destacada al firmar su tercer gol de la noche en el minuto 65, mientras que su cuarto tanto llegó al 74 por la vía del penalti, lo que le permitió llevarse la pelota a casa y la respectiva clasificación.

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Con el encuentro prácticamente resuelto y la clasificación encaminada, Saraiva da Silva aprovechó para administrar cargas y dar participación a varios jugadores del plantel. En ese contexto ingresó el colombiano Richard Ríos al minuto 65, justo después del tercer gol del Benfica.

Minutos más tarde, al 76, también tuvo su oportunidad Jhon Durán. El delantero colombiano ingresó cuando el marcador ya reflejaba una amplia diferencia y encontró un equipo que continuó atacando en busca de aumentar la cuenta. Aunque no logró marcar, participó en varias acciones ofensivas y sumó sus primeros minutos en una victoria importante para el conjunto portugués en el torneo continental.

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Próximo partido de Jhon Durán y Richard Ríos con Benfica

El siguiente reto de los colombianos con la escuadra portuguesa será debutando en el inicio de la Primeira Liga, auspiciando como locales frente a Académico de Viseu Futebol Clube el domingo 8 de agosto sobre las 14:30 hora Colombia.