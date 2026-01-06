Se conoció la posición de los colombianos en el ranking IFFHS: Hay sorpresas

La Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS) dio a conocer su ranking anual de clubes correspondiente a 2025, un listado que mide el rendimiento de los equipos a nivel continental. En Sudamérica, el dominio volvió a ser brasileño, pero Colombia logró meter varios representantes en posiciones destacadas.

Dentro del panorama general de Conmebol, dos clubes colombianos sobresalieron por encima del resto y sostuvieron el peso del fútbol nacional en un ranking exigente, marcado por la regularidad internacional.

Atlético Nacional, el mejor colombiano del listado

Atlético Nacional fue el club colombiano mejor ubicado en el ranking sudamericano de la IFFHS. El equipo antioqueño se posicionó en el sexto lugar con 229,5 puntos, pese a no haber superado los octavos de final de la Copa Libertadores.

La regularidad en el torneo local y la obtención de la Copa BetPlay por tercer año consecutivo fueron claves para sostener su puntaje. Nacional mantuvo presencia constante en las competencias oficiales y eso terminó reflejándose en la valoración del organismo internacional.

Once Caldas la sorpresa y la amplia presencia colombiana

La gran sorpresa del ranking fue Once Caldas, que se ubicó en la posición 11 con 202 puntos, impulsado por su destacada campaña en la Copa Sudamericana, donde alcanzó los cuartos de final. Ese recorrido internacional le permitió escalar varios puestos y convertirse en uno de los equipos revelación del año.

Más atrás aparecen otros clubes colombianos como América de Cali (16°), Atlético Bucaramanga (29°), Independiente Medellín (34°), Deportes Tolima (41°), Santa Fe (45°), Junior (49°) y Millonarios (53°), completando una nómina amplia de representantes nacionales.

El ranking IFFHS de 2025 confirma que el fútbol colombiano sigue teniendo presencia a nivel continental, aunque todavía lejos de competir de tú a tú con el poderío de Brasil y Argentina. Nacional y Once Caldas lideraron el listado para el país, mientras que otros clubes se mantienen en la pelea.

El reto para los equipos colombianos en 2026 será mejorar su rendimiento internacional y dar el salto competitivo que les permita escalar posiciones y volver a ser protagonistas constantes en los torneos Conmebol.