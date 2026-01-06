Sebastián Villa se cerró la puerta en River Plate: el detalle que arruinó su fichaje

Sebastián Villa sigue moviendo el mercado de fichajes de River Plate. Después de las diferentes versiones sobre el posible acuerdo por el colombiano, todo parecía encaminado hasta la mañana de este 6 de enero para concretar un traspaso con más de un toque polémico.

Más allá de los rumores, en las últimas horas se confirmó un detalle que terminó tirando por la borda la posibilidad del acuerdo entre ambas partes. Desde Argentina y en diálogo con 'LA FM Más Fútbol', el periodista Sebastián Srur confirmó lo que pasó con la llegada del cafetero.

Inicialmente, Srur afirmó que aunque las diferencias económicas eran complejas, fue el propio jugador el que terminó inclinando la decisión: "River podía llegar a 6 o 7 millones de dólares más la salida del arquero suplente, Centurión. No hay voluntad para negociar, el club hizo una oferta de cuatro millones y Rivadavia pide doce. Cayó muy mal la actitud del jugador de contarlo al mundo. Eso, sumando a las diferencias económicas, bajó todo"

Seguido a ello, el comunicador confirmó que el interés de River siempre existió, hasta este martes en la mañana: "A Gallardo le interesaba contar con Villa, no lo llamó específicamente, pero River lo quiso, hubo oferta y a hoy había muchas ganas de acelerar. Pasó lo de anoche y lo arruinó".

Finalmente, el comunicador reconoció que el detalle de la vida personal del colombiano generaba opiniones divididas: "Los socios y las socias de River en gran cantidad generaron repudio. El lema de River es "vivir con grandeza", él no está imputado, pero tuvo líos con la justicia. Pero si él no hablaba ayer, había muchas chances".

Con esto, la opción del fichaje de Villaal cuadro de la banda cruzada quedó descartada. El detalle de sus declaraciones públicas sobre el interés de llegar al cuadro de Núñez no fue bien recibido y esto sumado a las diferencias económicas terminó siendo definitivo.

Tras lo sucedido, Sebastián Villasigue esperando por lo que pasará con su futuro. La directiva de Independiente Rivadavia reveló el jugador saldrá del equipo y las pretensiones del club mendocino en el mercado de fichajes rondan los doce millones de dólares.

Se espera que en los próximos días haya novedades sobre lo que será el futuro de Villa. Desde Argentina se habla que el colombiano podría tener algunas ofertas para llegar a la Liga MX y el Brasileirao.