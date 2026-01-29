¿River o México? Borré se juega su lugar en el Mundial

Rafael Santos Borré atraviesa uno de esos momentos que suelen marcar la carrera de un futbolista. Con el calendario avanzando y decisiones importantes sobre la mesa, el delantero colombiano sabe que cualquier paso en falso puede pesar más de la cuenta. No se trata solo de un cambio de club, sino de elegir el escenario adecuado para sostener su nivel en un año decisivo.

A sus 30 años, el atacante barranquillero vuelve a estar en el centro del mercado y al mismo tiempo, bajo la lupa deportiva. Mientras responde en la cancha, fuera de ella se multiplican los rumores y las opciones, todas con implicaciones directas en su futuro inmediato y en su lugar dentro de la Selección Colombia.

El presente que lo sostiene en Brasil

El arranque de 2026 ha sido un punto de quiebre positivo para Borré en Internacional de Porto Alegre. Sus cuatro goles en los primeros tres partidos oficiales, incluido un doblete en el clásico ante Gremio, lo devolvieron al foco mediático y lo consolidaron como una pieza determinante en el esquema de Paulo Pezzolano.

Más allá de los números, el colombiano ha mostrado movilidad, liderazgo ofensivo y una mejor conexión con sus compañeros, aspectos que habían sido cuestionados en tramos anteriores. Ese rendimiento no solo lo mantiene como titular en el ‘Colorado’, sino que también refuerza su lugar como uno de los delanteros de confianza de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia.

River y México, dos caminos muy distintos

El interés de River Plate vuelve a poner sobre la mesa el factor emocional. Marcelo Gallardo desea su regreso y el club argentino ya inició contactos, pero las diferencias salariales frente a lo que percibe en Brasil son hoy el principal obstáculo. El cariño y la historia pesan, pero el contexto económico limita la operación.

En paralelo aparece Rayados de Monterrey, que habría puesto sobre la mesa una oferta cercana a los seis millones de dólares. Aunque Internacional ya rechazó una primera propuesta, el músculo financiero del fútbol mexicano representa una tentación difícil de ignorar. La duda pasa por el impacto deportivo, visibilidad, nivel de competencia y ritmo, claves en un año de Mundial.

Borré está ante una decisión que va más allá del mercado: elegir dónde competir para no salir del radar de la Selección Colombia. Continuar en Brasil, volver a River o probar suerte en México no son caminos equivalentes, y cada uno tiene consecuencias directas en su aspiración de estar en el Mundial 2026. El laberinto está planteado y el tiempo empieza a jugar su propio partido.