Sebastián Villa sacude la interna de River: confirman nuevos movimientos por su fichaje

Sebastián Villa, el extremo colombiano que hoy milita en Independiente Rivadavia, vuelve a sonar con fuerza en la posibilidad de llegar a River Plate. La posibilidad de verlo vestir la banda cruzada genera expectativa en algunos sectores y un rechazo en otros, convirtiendo su nombre en uno de los más comentados del verano.

El atacante nacido en Bello encontró en Mendoza un escenario ideal para reconstruir su carrera. Tras un final abrupto en Boca Juniors, marcado por conflictos judiciales y una salida cargada de polémica, el futbolista cafetero se transformó en pieza clave del conjunto mendocino.

Su velocidad, desequilibrio y capacidad para romper líneas fueron determinantes en la histórica campaña que llevó a la Lepra a consagrarse campeona de la Copa Argentina, logro que catapultó nuevamente su nombre al radar de los grandes del país.

Ese rendimiento sostenido despertó el interés del cuerpo técnico de River, encabezado por Marcelo Gallardo. El entrenador, conocido por potenciar extremos explosivos, vería en el colombiano un recurso ideal para ampliar variantes ofensivas en una temporada cargada de desafíos locales e internacionales.

Aunque desde Núñez reina la calma, distintas versiones coinciden en que el DT avala su llegada y considera que, en lo futbolístico, puede marcar diferencias. Sin embargo, la posible negociación por Sebastián Villa va mucho más allá del análisis táctico. El nombre del jugador arrastra un peso extradeportivo imposible de ignorar.

En 2023 fue condenado por la Justicia argentina a una pena en suspenso por violencia de género, un episodio que marcó un antes y un después en su carrera. Aquella situación provocó su salida del club xeneize y dejó una huella profunda en la percepción pública sobre su figura.

A la par, un sector de la hinchada también expresó su incomodidad, no solo por el pasado judicial del futbolista, sino por su identificación previa con el clásico rival. Para muchos simpatizantes, su arribo implicaría un costo simbólico difícil de asumir, incluso si el rendimiento dentro del campo promete resultados inmediatos.

Desde la dirigencia de Independiente Rivadavia sostienen que no existe, hasta ahora, una oferta formal y que Villa tiene contrato vigente. Además, recuerdan que no solo el club de Núñez ha mostrado interés, sino que hay sondeos desde otros mercados, lo que eleva el valor de una eventual transferencia en un pago cercano a doce millones de dólares.

Lo cierto es que la posible llegada de Sebastián Villa a River Plate refleja una tensión cada vez más frecuente en el fútbol argentino. Por ahora, la historia sigue abierta. No hay comunicados oficiales, ni acuerdos sellados, pero sí un debate instalado sobre el futuro del cafetero.