Duván Vergara le cumplió a Costas: la promesa que se hizo viral tras luto en Racing

Esta temporada no ha arrancado de la mejor manera para Duván Vergara que ha alternado en el campo de juego en Racing Club de Avellaneda. Con más suplencias que titularidades, el colombiano volvió a ser inicialista en la victoria de la ‘Academia’ y apareció con un doblete.

Afortunadamente, Duván Vergara le cumplió a Gustavo Costas que depositó la confianza en el extremo. El ex América de Cali se reportó con un doblete y con golazos, sobre todo el primero que abrió la cuenta para sacar adelante el resultado. Sin embargo, esa no es la única obligación que tenía Duván.

Gustavo Costas recién regresaba al banquillo de Racing después del fallecimiento de otro gran hincha del club de Avellaneda. Se trata del padre de su esposa que quería una camiseta de algún jugador de la institución. Costas contó una anécdota en la conferencia de prensa con el extremo colombiano como un protagonista.

LA PROMESA QUE LE CUMPLIÓ DUVÁN VERGARA A GUSTAVO COSTAS

Este martes regresó la confianza en Duván Vergara que volvió a ser titular con Racing por la lesión de Adrián ‘Maravilla’ Martínez, goleador de la institución. El extremo colombiano respondió con un doblete, y, además, cumplió una promesa que le hizo a la plantilla y a Gustavo Costas después del infortunado fallecimiento de su suegro.

A lo largo de la semana, ya se sabía que Duván Vergara tenía mayor probabilidad de ser titular por la lesión de Adrián Martínez. Bajo ese panorama, el extremo reveló que, “les había dicho a la mayoría que iba a hacer dos goles. Se lo pedí a Dios en toda la semana, con mucha fe. Esperé con ganas este momento. Trabajé con mucha humildad, nunca bajé los brazos ni puse mala cara, siempre estuve positivo y ahí está la recompensa. La verdad que se lo pedí mucho a Dios”.

Por su parte, en la conferencia de prensa, Gustavo Costas se sinceró y contó una anécdota antes de la muerte de su suegro que tiene que ver con Duván, “antes de irse, mi suegro me dice ‘quiero la camiseta’ y yo le dije, ‘¿De Maravilla? ¿De Sosa?’, me dice ‘no, no, quiero la de Duván’ por eso hoy cuando llegué le pedí la camiseta para llevarla a la familia porque es la relación que él tenía con Duván y bueno Duván me la dio y me dijo ‘te la voy a dar, pero con dos goles’ y bueno la cumplió”.

De esa manera, el extremo colombiano le cumplió tanto a sus compañeros como a Gustavo Costas con ese doblete que anotó en el partido. Racing se afianza en la sexta posición y el ex América de Cali se sigue ganando la confianza por parte del entrenador argentino ex Independiente Santa Fe.