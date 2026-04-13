River sigue en buen momento: ¿Cómo le fue a JuanFer Quintero?

River Plate derrotó este domingo por 0-2 a Racing Club como visitante y sigue con su andar perfecto en el torneo local desde la llegada de Eduardo Coudet a la dirección técnica.

Con goles de sus delanteros Facundo Colidio y Sebastián Driussi, el ‘Millonario’ se consolidó en el segundo lugar de la Zona B del Torneo Apertura, con 26 puntos, a tres del líder Independiente Rivadavia de Mendoza.

Este triunfo llega en la antesala del duelo con Carabobo por la Copa Sudamericana pero a una semana del Superclásico del fútbol argentino del domingo próximo ante Boca Juniors en el estadio ‘Monumental’.

Juan Fernando Quintero sigue siendo uno de los protagonistas del club por su buen fútbol, aunque no ha contado con los minutos que busca el jugador de selección ya que en varias oportunidades ha sido suplente.

Coudet ha construido un equipo que prioriza la intensidad por encima de la pausa. Presión alta, transiciones rápidas y ocupación agresiva de espacios son pilares de su idea. En ese contexto, Quintero —un jugador que necesita tiempo y libertad para decidir— queda desfasado. No porque no tenga nivel, sino porque el sistema no está diseñado para potenciar sus características.

También hay una gestión medida desde lo físico. El cuerpo técnico parece optar por una administración cuidadosa de sus cargas, lo que refuerza la sensación de que su participación está condicionada no solo por lo táctico, sino también por la necesidad de dosificarlo. Esa combinación termina por relegarlo aún más.

Este lunes, entretanto, se jugarán los últimos cuatro duelos de la jornada con el clásico del sur del conurbano bonaerense entre Lanús y Banfield como el estelar y además los juegos Defensa y Justicia-Talleres, Sarmiento-Gimnasia y Vélez Sarsfield-Central Córdoba.