Este viernes 15 de mayo, por la jornada número 37 de la Premier League de Inglaterra, el torneo de clubes nacional más importante y competitivo del mundo, se enfrentaron Liverpool FC y Aston Villa.



El compromiso, que se llevó a cabo en el estadio Villa Park de Birmingham, que estuvo a reventar, terminó 4 goles a 2 a favor de Aston Villa, donde jugó el delantero colombiano Jhon Jáder Durán.

Los autores de los goles

Morgan Rogers, Ollie Watkins (x2) y John McGinn marcaron los tantos del equipo que es dirigido por el español Unai Emery. Virgil Van Dijk, por su parte, anotó los goles de los entrenados por el neerlandés Arne Slot.



Con este resultado, Aston Villa quedó en el cuarto lugar de la tabla de posiciones con 62 puntos, mientras que el equipo de la ciudad de The Beatles se ubicó en la quinta casilla con 59 unidades.

Un picante cruce

Pero dejando de lado el resultado y la ubicación de ambos clubes en la tabla de posiciones de la siempre apasionante Premier League, en un momento del juego se presentó una situación más que curiosa.

Los argentinos Dibu Martínez, del Aston Villa, y Alexis Mac Allister, del Liverpool, tuvieron un cruce en un tiro de esquina. El mediocampista empujó al portero y este lo tomó del rostro para también empujarlo.

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Compañeros en la selección de Argentina

Después de esto, se lanzaron, aparentemente, algunos insultos. Alexis Mac Allister fue el que, al parecer, quedó más sentido por el cruce con su compañero en la selección de Argentina de Lionel Scaloni.



Ambos jugadores, de no ocurrir nada extraordinario, estarán en la lista final de la albiceleste y serán titulares en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.