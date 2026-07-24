Renovación de El Campín genera polémica: ¿Avance o retroceso en obras?

A partir del mes de marzo empezaron en la ciudad de Bogotá y en las cercanías del Estadio El Campín la renovación del nuevo escenario multideportivo que acogerá en su mayoría, eventos futbolísticos. Santa Fe y Millonarios esperan con ansias tener ese nuevo recinto con más capacidad y con otras condiciones ideales para competir.

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El anuncio del arranque de las obras tiene como objetivo ampliar la capacidad a más de 50,000 espectadores con techo retráctil, zonas comerciales, gastronómicas para convertir al Estadio El Campín en un recinto no solo que se utilizará para eventos deportivos, sino otros como conciertos y más.

Por ahora, los avances cerca del Estadio El Campín siguen, pero en redes sociales ha circulado que la construcción ha sido muy lenta, lejos de las fechas que el alcalde, Carlos Fernando Galán había fijado en anteriores entrevistas y anuncios. El escenario deportivo todavía continúa funcionando, mientras esperan avanzar con el nuevo recinto cerca del actual.

¿AVANCE O RETROCESO EN LAS OBRAS DE EL CAMPÍN?

En el mes de marzo, Carlos Fernando Galán afirmó que, “encontramos con que el proyecto tenía unos retos complejos. Se contemplaba construir el estadio en el mismo sitio donde está el actual y hacerlo de manera gradual. Eso realmente hacia muy difícil que este proyecto llegara a buen puerto por lo que implicaba para los equipos de fútbol y empresarios del espectáculo.

Por eso, en llave entre Sencia e IDRD se pusieron en la tarea de hacer viable este proyecto. (…) Gracias a ese esfuerzo se hizo viable y se acortó el tiempo de lo que será la espera de Bogotá para tener la construcción terminada de ese estadio nuevo”. Fijó unas fechas, pero, al parecer, las cosas no se habrían cumplido, de acuerdo con la preocupación por parte de los seguidores del balompié bogotano.

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También dejó claro que, “vamos a tener por completo un nuevo estadio, con los mejores estándares mundiales para la experiencia de los usuarios. El corazón de esto ha sido el deporte y el fútbol, pero también será un centro de entretenimiento de talla mundial. (…) Bogotá tendrá el mejor estadio de Latinoamérica. Es la apuesta que tenemos y para eso vamos a trabajar en llame entre Sencia, Alcaldía, IDRD y todos los equipos”.

Sin embargo, lo que más preocupa es que en las redes ha empezado a salir detalles de personas que han estado cerca del escenario y de la construcción, y se ve un terreno completamente desolado con algunas máquinas, pero con pocos funcionarios trabajando para acelerar la renovación.

Las imágenes del periodista Juan Fraile y sus palabras afirmando que están “lentas” las obras del estadio desilusionan bastante con las fechas que se tienen pensadas. Una zona desierta en la que hay poca intervención de trabajadores de esta renovación y que llaman la atención para la entrega final del escenario multicultural.

Desde el estadio se alcanza a ver dónde va a quedar el nuevo recinto y Mauricio Gordillo grabó un video en el que se ve claramente un terreno abandonado, ya con tierra removida, pero sin ningún avance y sin nadie que estuviera pendiente para trabajar en la obra.

LA FECHA EN LA QUE DEBERÍAN ENTREGAR EL ESTADIO EL CAMPÍN

Afortunadamente, estos retrasos no ponen en problemas la continuidad del Fútbol Profesional Colombiano con Millonarios y Santa Fe que pueden usar el Estadio El Campín actual sin problemas. Lo que preocupa es que no cumplan con las fechas definitivas.

De acuerdo con lo preestablecido por Carlos Fernando Galán, el nuevo Estadio El Campín estaría listo para finales del 2027. Esa es la intención por parte de la alcaldía de Bogotá para que la ciudad tenga un nuevo escenario multicultural con más capacidad y con mejores condiciones.