Rodrigo Ureña, consciente de los errores en Copa: ‘Hay que hacer autocrítica’

Millonarios no consiguió el resultado esperado, teniendo en cuenta lo que fue la presentación vs. O’Higgins en la primera fecha de la Copa Sudamericana. El resultado en terreno chileno dejó algunas dudas en el funcionamiento.

Los errores individuales pasaron factura, nuevamente, teniendo en cuenta algunos goles que ha concedido Millonarios. La zona defensiva ha sido fuertemente criticada, por el desorden táctico en ciertas acciones del partido.

Ahora, Millonarios deberá remontar no solo en resultado, sino en el nivel mostrado en cancha, pensando en conseguir un buen resultado en Copa Sudamericana y aspirar a la clasificación en la Liga BetPlay.

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Uno de los jugadores que habló en la zona mixta fue Rodrigo Ureña, afirmando que no lucieron cómodos en el terreno de juego en Rancagua.

Rodrigo Ureña, consciente de los errores en Copa Sudamericana

Rodrigo Ureña ha sido uno de los jugadores determinantes en Millonarios, por su nivel y siendo vital para el desarrollo del semestre. Luego de la caída en su tierra, dijo “Siento que nosotros, personalmente, no hicimos un buen partido. Si tu te pones a mirar los partidos anteriores de Millonarios, fueron totalmente distintos a lo que se vio hoy, que son muchas llegadas y profundidad. No la tuvimos, tenemos que hacer una autocrítica y trabajar”.

Además, agregó “Estamos enfocados en hacer un buen papel en los dos torneos. Hay que estar a la altura. De la competencia vienen los títulos y en Colombia me ha ido bien. Estoy con la convicción que podemos ganar algo. Para esto llegué a Colombia. Podemos hacer las cosas de la mejor manera”.

¿Cuál es el próximo partido de Millonarios?

Millonarios regresará en la noche del jueves a Bogotá, luego de hacer una sesión de recuperación en Rancagua, antes de salir a Santiago de Chile. Posteriormente, afrontarán el próximo domingo, a las 2:00 p.m. el clásico capitalino vs. Santa Fe.