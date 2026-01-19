Talleres confirmó fichaje de delantero con paso por Selección Colombia

El mercado de fichajes en el fútbol sudamericano se sigue moviendo de la mejor manera y los futbolistas colombianos se han convertido en protagonistas a lo largo del continente al reforzar equipos de gran categoría, tal como lo vendría siendo Talleres de Argentina.

El equipo comandado por Carlos Tévez comenzó la pretemporada y lo hizo anunciando la llegada de un delantero de gran categoría como lo es Diego Valoyes, el cartagenero que regresa al club tras su paso por el fútbol mexicano jugando con Juárez FC.

Talleres presentó a Diego Valoyes

El fútbol argentino volverá a tener en sus canchas los goles del goleador cartagenero, Diego Valoyes, quien se convirtió en una de las jóvenes promesas del club cuando arribó en la temporada 2018 tras su paso por La Equidad, pero el cual habría decidido también tomar otro aire en el semestre de clausura de la temporada 2023 e ir a sumar minutos y goles en la Liga MX.

Tras dos temporadas afuera, Valoyes regresó y fue bien recibido por Talleres, los fanáticos y sus nuevos compañeros, ya que se conoce la trayectoria con la que cuenta y lo que le aportó al equipo durante el tiempo en el que estuvo entre 2018 y 2023.

El futbolista de 29 años llegaría como nuevo refuerzo de la 'T' para la temporada 2026, habiendo firmado contrato de préstamo sin cargo y con opción hasta diciembre de 2026.

¿Cómo le fue a Diego Valoyes en Talleres?

El atacante arribó en la temporada 2018 e hizo su debut con la camiseta albiazul el 31 de julio en el marco de los 32avos de la Copa Argentina frente a Midland. Desde entonces tuvo la oportunidad de jugar 141 partidos, habiendo ganado 61 partidos, empatado 44 y perdido 36, dejando también un balance de 26 goles durante su paso por la “T”: 5 de penal, 7 de cabeza y 14 de jugada a lo largo de 9.700 minutos dentro del terreno de juego.



