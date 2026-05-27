Roger Martínez cambiará de equipo: gigante de Argentina lo quiere

El delantero colombiano Roger Martínez tuvo una brillante temporada 2025/2026 con el Al Taawon de la primera división de Arabia Saudita, en donde se destacó por ser el cuarto máximo goleador de la liga árabe con 23 anotaciones.

Adicionalmente, Martínez se destacó hasta el punto de ser elegido en 12 oportunidades como el mejor jugador de los partidos que disputó su equipo.

Roger Martínez no renovará contrato en Arabia Saudita

A pesar del buen rendimiento, en las últimas horas se ha informado que el atacante de 31 años no aceptaría la oferta de renovación que le haría el Al Taawon, ya que tendría en mente emprender un nuevo desafío deportivo.

Y es que el vínculo de Roger con la institución árabe está pactado hasta el 30 de junio y está escuchando ofertas.

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River Plate quiere a Roger Martínez

Teniendo en cuenta que no continuará en Arabia Saudita, desde Argentina se ha dado a conocer que por pedido de Eduardo 'el chacho' Coudet, River Plate iniciaría gestiones para contratar al atacante cartagenero.

Sebastián Srur detalló que Coudet se comunicó directamente con Roger Martínez con el objetivo de manifestarle el interés de ficharlo para el equipo de la banda cruzada y tenerlo como referente en el ataque.

Extraoficialmente, se ha conocido que el estratega argentino pretende una importante renovación en la nómina de River Plate de cara a los próximos compromisos.

Roger Martínez volvería a Argentina

En caso de concretarse su fichaje por River Plate, Roger Martínez volvería al fútbol de Argentina en donde ya vistió las camisetas de Racing Club (2013-2014, 2016, 2023 hasta 2024), Santamarina (2014) y Aldosivi (2015).