Roger Martínez, el sueño de Racing de Avellaneda: hay plan para contratarlo

Mucho se ha hablado del futuro de Roger Martínez después de no poder jugar el Mundial ante la no convocatoria de la Selección Colombia. El delantero marcó más de 30 goles en Arabia Saudita, convirtiéndose en uno de los grandes candidatos para tomar ese ataque con necesidades del seleccionado cafetero.

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Sus grandes números en el Al-Taawon FC de Arabia Saudita llaman la atención y ya está en el radar de grandes clubes. En Colombia se le abrieron puertas en la Liga BetPlay, pero no se consolidaron las opciones. Su futuro seguramente seguirá ligado al exterior.

Justamente, Argentina aparece como una nueva posibilidad para el delantero de 32 años. Hay dos clubes que sueñan con Roger Martínez, uno de ellos, nada más ni nada menos que el Racing de Avellaneda, club en el que inició el cartagenero sus primeros pinitos como jugador profesional.

RACING INTENTARÁ REPATRIAR A ROGER MARTÍNEZ

Desde hace un buen tiempo, Roger Martínez ha sonado bastante en las ligas en donde ya jugó en el exterior como en Argentina y como en México. Sin embargo, es el rentado argentino el que más ventajas parece tener en estos momentos y que más ha estado pendiente del cartagenero.

River Plate y Racing Club de Avellaneda estuvieron pendientes de Roger Martínez. El cuadro riverplatense lo descartó poco a poco y ahora, en la pelea queda solo la ‘Academia’ en esa pelea por sellar la contratación de Roger, quien ya vistió los colores del club.

De acuerdo con TyC Sports, Roger Martínez entra en el radar de Racing para contratar a un delantero ideal por la dificultad que han tenido con Lautaro Díaz. El medio escribió, “mientras se encuentra en plena pretemporada bajo las órdenes del flamante entrenador Juan Pablo Vojvoda, Racing se mueve en el mercado de pases en búsqueda de un delantero. Con las negociaciones con Lautaro Díaz algo estancadas, La Academia busca repatriar a Roger Martínez”.

Racing todavía tiene hartos recuerdos del delantero cartagenero después de ser uno de los referentes en el título del 2024 de la Copa Sudamericana junto con Juan Fernando Quintero. De ahí pasó a Arabia Saudita con el Al-Taawon marcando 30 goles en 58 partidos. Sin duda alguna, números de ensueño para un atacante que no estuvo en el radar de Néstor Lorenzo para la Selección Colombia.

RACING INICIÓ CONTACTOS CON ROGER MARTÍNEZ

TyC Sports completa la nota sobre ese interés en el colombiano con lo siguiente, “la aparición del nombre de Roger Martínez llega a Racing ante la dificultad que surgió en la negociación por Lautaro Díaz. Ya con Ulises Ortegoza, Alfonso Espino y Matías Kranevitter como refuerzos, el delantero de Cruzeiro, que se encuentra a préstamo en Santos y fue dirigido por Vojvoda, era la principal opción, pero no avanzan las negociaciones y la Academia empieza a analizar las variantes”.

Además, Alexis Rodríguez en junio había dejado claro que el equipo argentino que lo estaba buscando era Racing Club de Avellaneda. Otro periodista, Tomás Dávila afirmó que el primer paso de la ‘Academia’ ya se está dando, pues, el club estaría en constante conversación con el cartagenero.

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Un primer reporte que indica que ya ha habido contactos formales entre las partes para consolidar el fichaje del delantero. Negociar con Roger Martínez no debería ser tan complicado, pues, se encuentra libre tras terminar su contrato con el Al-Taawon de Arabia Saudita.

Pero, sin duda alguna, estas negociaciones podrían complicarse en caso de que se consolide la llegada de Lautaro Díaz si logran llegar a acuerdos con el delantero argentino. Roger Martínez sigue a la expectativa de lo que pueda suceder en el futuro con su nuevo equipo.